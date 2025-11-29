¿Cansancio y estrés? Estos alimentos ricos en magnesio y vitamina D pueden ayudar

Le compartimos algunas ideas de platos sencillos y prácticos para incorporarlos en la alimentación diaria.

Según el doctor Álvaro Campillo, cirujano digestivo y socio de Kobbo Labs, ambos nutrientes “tienen más de 200 funciones dentro de las células, siendo fundamentales para el descanso nocturno, el equilibrio del sistema nervioso central y la reparación muscular”.

Además, el especialista señala que 9 de cada 10 adultos presentan déficit de magnesio, ya que el organismo no lo produce de manera natural y, por tanto, es indispensable obtenerlo a través de los alimentos.

Ideas de comidas fáciles ricas en magnesio y vitamina D

A continuación, una lista de preparaciones rápidas y nutritivas que pueden ayudar a combatir síntomas como cansancio, dolores musculares, fatiga, irritabilidad y estrés:

Ensalada de espinacas

Rica en magnesio y vitaminas A, C, E y K. Puede acompañarse con tomates cherry, pollo, pavo o sardinas.

Rica en magnesio y vitaminas A, C, E y K. Puede acompañarse con tomates cherry, pollo, pavo o sardinas. Frittata al horno o en freidora de aire

Preparada con espinacas, tomates, queso y huevo. Es una opción completa y alta en nutrientes.

Preparada con espinacas, tomates, queso y huevo. Es una opción completa y alta en nutrientes. Wrap de calabaza asada

La calabaza aporta magnesio, fibra y zinc. Combine con queso feta, tomates, lechuga y aguacate, este último con grasas saludables y vitamina D.

La calabaza aporta magnesio, fibra y zinc. Combine con queso feta, tomates, lechuga y aguacate, este último con grasas saludables y vitamina D. Sardinas a la plancha

Son uno de los alimentos más antiinflamatorios y ricos en vitamina D. Puede acompañarlas con una crema de calabaza, zanahoria, puerro y ajo.

Son uno de los alimentos más antiinflamatorios y ricos en vitamina D. Puede acompañarlas con una crema de calabaza, zanahoria, puerro y ajo. Cazuela de salmón

El salmón es una excelente fuente de vitamina D y contribuye a la producción de colágeno. Puede complementarse con espinacas, ricas en magnesio.

El salmón es una excelente fuente de vitamina D y contribuye a la producción de colágeno. Puede complementarse con espinacas, ricas en magnesio. Ensalada de quinoa

Incluya espárragos, aguacate, tomates, semillas de calabaza, aceite de oliva y kiwi para un plato equilibrado y muy nutritivo .

¿Qué postre se puede incluir en una dieta rica en magnesio y vitamina D?