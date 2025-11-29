CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Cansancio y estrés? Estos alimentos ricos en magnesio y vitamina D pueden ayudar

El magnesio y la vitamina D son nutrientes esenciales para el funcionamiento del cuerpo.

Comidas ricas en magnesio
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
07:19 a. m.
Le compartimos algunas ideas de platos sencillos y prácticos para incorporarlos en la alimentación diaria.

Según el doctor Álvaro Campillo, cirujano digestivo y socio de Kobbo Labs, ambos nutrientes “tienen más de 200 funciones dentro de las células, siendo fundamentales para el descanso nocturno, el equilibrio del sistema nervioso central y la reparación muscular”.

Además, el especialista señala que 9 de cada 10 adultos presentan déficit de magnesio, ya que el organismo no lo produce de manera natural y, por tanto, es indispensable obtenerlo a través de los alimentos.

Ideas de comidas fáciles ricas en magnesio y vitamina D

A continuación, una lista de preparaciones rápidas y nutritivas que pueden ayudar a combatir síntomas como cansancio, dolores musculares, fatiga, irritabilidad y estrés:

  • Ensalada de espinacas
    Rica en magnesio y vitaminas A, C, E y K. Puede acompañarse con tomates cherry, pollo, pavo o sardinas.
  • Frittata al horno o en freidora de aire
    Preparada con espinacas, tomates, queso y huevo. Es una opción completa y alta en nutrientes.
  • Wrap de calabaza asada
    La calabaza aporta magnesio, fibra y zinc. Combine con queso feta, tomates, lechuga y aguacate, este último con grasas saludables y vitamina D.
  • Sardinas a la plancha
    Son uno de los alimentos más antiinflamatorios y ricos en vitamina D. Puede acompañarlas con una crema de calabaza, zanahoria, puerro y ajo.
  • Cazuela de salmón
    El salmón es una excelente fuente de vitamina D y contribuye a la producción de colágeno. Puede complementarse con espinacas, ricas en magnesio.
  • Ensalada de quinoa
    Incluya espárragos, aguacate, tomates, semillas de calabaza, aceite de oliva y kiwi para un plato equilibrado y muy nutritivo.
¿Qué postre se puede incluir en una dieta rica en magnesio y vitamina D?

  • El cacao puro puede ser un excelente aporte de magnesio. Consumido con moderación, es una opción saludable para complementar la ingesta de este mineral.
