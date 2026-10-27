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Así podrá consultar si hace parte de los pacientes priorizados para recibir medicamentos

El Ministerio de Salud lanzó una plataforma de monitoreo para verificar atención de miles de pacientes identificados con necesidades urgentes de medicamentos.

Yhonay Díaz

octubre 27 de 2026
01:51 p. m.
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El Ministerio de Salud habilitó este 27 de octubre un tablero público de monitoreo que permite a los usuarios del sistema de salud verificar si están incluidos en el Plan de Choque de Salud y consultar el estado de atención de los pacientes priorizados.

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La herramienta estará disponible en la página web institucional con actualización semanal.

Según el corte más reciente con fecha 26 de octubre, el Plan de Choque de Salud ha identificado 1.849.649 personas que requieren atención inmediata, cifra que ha aumentado progresivamente desde las 1.069.000 personas iniciales hasta alcanzar 1.600.000 y finalmente la cifra actual.

Este incremento responde al hallazgo de nuevos casos de pacientes que necesitan atención urgente, informó el Ministerio de Salud.

De acuerdo con los datos oficiales, hasta la fecha han sido atendidos 471.850 pacientes, mientras que permanecen pendientes 1.377.799 personas.

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¿Cómo saber si estoy en listado de pacientes priorizados para medicamentos?

El tablero de monitoreo permitirá a cualquier ciudadano hacer seguimiento de las atenciones realizadas, conocer cuántos pacientes han recibido medicamentos, qué patologías están siendo tratadas y en qué municipios o departamentos se concentra la atención.

La plataforma digital representa un avance en la transparencia del sistema de salud, al ofrecer información detallada sobre la distribución de recursos y la cobertura del plan.

Los usuarios podrán consultar datos específicos sobre las entregas de medicamentos y el progreso en la reducción de las listas de espera.

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¿Cuáles son los medicamentos priorizados que entregarán las EPS?

En cuanto a los medicamentos más demandados, las unidades pendientes corresponden principalmente a valsartán, esomeprazol y levotiroxina.

Los fármacos para hipertensión arterial encabezan la lista de medicamentos más solicitados, lo que refleja las principales necesidades de salud de la población priorizada.

El tablero público se actualizará semanalmente, permitiendo un seguimiento constante del avance del Plan de Choque de Salud.

Esta herramienta busca facilitar el acceso a la información tanto para los pacientes que esperan atención como para la ciudadanía en general que desee conocer el funcionamiento y los resultados de esta estrategia gubernamental en salud pública.

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