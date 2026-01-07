Cuatro personas murieron en medio de las celebraciones por el triunfo de México en el Mundial 2026

La multitudinaria celebración por el triunfo de México ante Ecuador dejó cuatro fallecidos, más de 1.600 atenciones médicas y cerca de 20 personas hospitalizadas en Ciudad de México. Las autoridades anunciaron nuevas restricciones para el próximo partido ante Inglaterra.

¿Qué ocurrió durante el reciente partido de México?

La clasificación de la selección mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 terminó marcada por la tragedia en Ciudad de México. Al menos cuatro personas murieron durante las celebraciones que se extendieron hasta la madrugada del miércoles, luego del triunfo 2-0 de México sobre Ecuador en el estadio Azteca.

Según informó la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, más de 1,4 millones de personas salieron a las calles para festejar el resultado de la selección nacional. La mayor concentración se registró en el corredor turístico que conecta el Paseo de la Reforma con el centro histórico, una zona que tradicionalmente reúne a miles de aficionados en las celebraciones deportivas.

Brugada señaló que, debido a la multitud y a los riesgos asociados con este tipo de concentraciones, se reforzarán las medidas de seguridad para el encuentro del domingo, cuando México buscará avanzar a los cuartos de final frente a Inglaterra en el estadio Azteca.

Tres muertes por asfixia y una emergencia médica

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, tres de las víctimas murieron por asfixia en la zona de Paseo de la Reforma. Se trata de dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años.

El cuarto fallecido fue un hombre de aproximadamente 30 años, quien tuvo que ser trasladado a un hospital tras sufrir un ataque epiléptico y presentar sangrado en el tubo digestivo. Posteriormente, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.

La alcaldesa de la capital mexicana lamentó lo ocurrido y pidió a los aficionados mantener comportamientos responsables durante los próximos festejos. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que recibirán acompañamiento por parte de las autoridades.

Refuerzan controles para el partido contra Inglaterra

Entre las medidas adoptadas para evitar nuevos incidentes está la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en los sectores donde suelen concentrarse los aficionados.

Las autoridades también recomendaron que los seguidores de la selección mexicana se distribuyan en diferentes plazas públicas y no acudan únicamente al Ángel de la Independencia, uno de los puntos más concurridos durante las celebraciones futbolísticas en la capital.

Este hecho se ha sumado a una serie de clips, que ya son virales en redes sociales, en donde se observan las sorprendentes celebraciones de la hinchada mexicana que han puesto en riesgo la vida de varias personas.

Entre los clips se observan a hombres cayendo de paraderos de bus, estatuas, entre otras maniobras peligrosas en donde se avientan a personas por los aires o elementos de seguridad como conos, entre otros.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.