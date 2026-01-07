CANAL RCN
Internacional

Cuatro personas murieron en medio de las celebraciones por el triunfo de México en el Mundial 2026

La alcaldesa de la capital mexicana ordenó el refuerzo de los controles de seguridad para el próximo partido.

Foto: AFP
Foto: AFP

AFP

Noticias RCN

julio 01 de 2026
07:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La multitudinaria celebración por el triunfo de México ante Ecuador dejó cuatro fallecidos, más de 1.600 atenciones médicas y cerca de 20 personas hospitalizadas en Ciudad de México. Las autoridades anunciaron nuevas restricciones para el próximo partido ante Inglaterra.

En videos: así se vivió el sismo de 6.1 que se presentó en México el 30 de junio
RELACIONADO

En videos: así se vivió el sismo de 6.1 que se presentó en México el 30 de junio

¿Qué ocurrió durante el reciente partido de México?

La clasificación de la selección mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 terminó marcada por la tragedia en Ciudad de México. Al menos cuatro personas murieron durante las celebraciones que se extendieron hasta la madrugada del miércoles, luego del triunfo 2-0 de México sobre Ecuador en el estadio Azteca.

Según informó la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, más de 1,4 millones de personas salieron a las calles para festejar el resultado de la selección nacional. La mayor concentración se registró en el corredor turístico que conecta el Paseo de la Reforma con el centro histórico, una zona que tradicionalmente reúne a miles de aficionados en las celebraciones deportivas.

Brugada señaló que, debido a la multitud y a los riesgos asociados con este tipo de concentraciones, se reforzarán las medidas de seguridad para el encuentro del domingo, cuando México buscará avanzar a los cuartos de final frente a Inglaterra en el estadio Azteca.

Tres muertes por asfixia y una emergencia médica

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, tres de las víctimas murieron por asfixia en la zona de Paseo de la Reforma. Se trata de dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años.

El cuarto fallecido fue un hombre de aproximadamente 30 años, quien tuvo que ser trasladado a un hospital tras sufrir un ataque epiléptico y presentar sangrado en el tubo digestivo. Posteriormente, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.

La alcaldesa de la capital mexicana lamentó lo ocurrido y pidió a los aficionados mantener comportamientos responsables durante los próximos festejos. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que recibirán acompañamiento por parte de las autoridades.

Tratado de libre comercio entre EE. UU., Canadá y México no se extenderá sin cambios
RELACIONADO

Tratado de libre comercio entre EE. UU., Canadá y México no se extenderá sin cambios

Refuerzan controles para el partido contra Inglaterra

Entre las medidas adoptadas para evitar nuevos incidentes está la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en los sectores donde suelen concentrarse los aficionados.

Las autoridades también recomendaron que los seguidores de la selección mexicana se distribuyan en diferentes plazas públicas y no acudan únicamente al Ángel de la Independencia, uno de los puntos más concurridos durante las celebraciones futbolísticas en la capital.

Este hecho se ha sumado a una serie de clips, que ya son virales en redes sociales, en donde se observan las sorprendentes celebraciones de la hinchada mexicana que han puesto en riesgo la vida de varias personas.

Entre los clips se observan a hombres cayendo de paraderos de bus, estatuas, entre otras maniobras peligrosas en donde se avientan a personas por los aires o elementos de seguridad como conos, entre otros.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Exiliados venezolanos en Florida rechazan que reconstrucción tras terremotos quede en manos del gobierno de Delcy Rodríguez

Venezuela

Veterinarios colombianos viajarán a Venezuela para atender a las mascotas heridas en los terremotos

Terremoto

Familia del vigilante Hernán Gil sigue esperando su rescate en La Guaira tras más de 100 horas de operación

Otras Noticias

Presidencia de Colombia

Comités de empalme de ambos gobiernos se reunirán este jueves en la Casa de Nariño

La reunión de mañana marcará el inicio formal de un proceso clave para la continuidad del Estado y las instituciones.

San Andrés

Viajar a San Andrés será más fácil: así podrá comprar la Tarjeta de Turismo Digital desde la aerolínea

Viajar a San Andrés será más fácil con la compra anticipada de la Tarjeta de Turismo Digital desde la aerolínea. Conozca cómo funciona este nuevo servicio.

Millonarios

Sorpresa en Millonarios: revelan versiones sobre una posible venta del club

Conciertos

Vassar 2026 evoluciona: de feria a gran festival de creadores

Contenido Patrocinado

¿Por qué el arroz es el carbohidrato estrella para mejorar el rendimiento físico?