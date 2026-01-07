Sorpresa en Millonarios: revelan versiones sobre una posible venta del club

Millonarios FC vuelve a ser tema de conversación, pero esta vez no por un fichaje o un resultado deportivo. En las últimas horas tomó fuerza la versión de una posible venta del club a un grupo inversor con sede en Estados Unidos y participación de empresarios cataríes y colombianos.

Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la institución ni de sus accionistas mayoritarios, la información despertó expectativa entre los hinchas del equipo bogotano, que siguen de cerca cualquier novedad sobre el futuro administrativo del 'Embajador'.

¿Quién es el dueño de Millonarios actualmente?

En la actualidad, el 86,1 % de las acciones de Millonarios pertenece al fondo de inversión británico Amber Capital. El principal accionista de ese grupo es el empresario francés Joseph Oughourlian, mientras que Gustavo Serpa se desempeña como presidente y representante de la junta directiva del club en Colombia.

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El 14,9 % restante está en manos de accionistas minoritarios, entre ellos cientos de aficionados que adquirieron acciones del equipo durante el proceso de democratización.

La estructura accionaria permanece estable durante los últimos años, aunque en diferentes ocasiones han surgido rumores sobre un eventual cambio de propietarios.

¿Qué se sabe sobre la posible venta de Millonarios?

La versión tomó fuerza luego de que, en el programa de La FM de RCN Radio, se afirmara que "Millonarios está en un proceso muy adelantado de venta a un grupo empresarial con sede en Estados Unidos y socios cataríes y colombianos".

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Además, el periodista Sebastián Heredia señaló que uno de los empresarios que lideraría la operación es un colombiano que vivió durante varios años en Medio Oriente y actualmente reside en Florida.

Según explicó, se trata de un reconocido hincha del club que tendría el deseo de convertirse en su nuevo propietario.

Por su parte, el periodista Guillermo Arango aseguró que la negociación podría cerrarse por una cifra cercana a los 65 millones de dólares.

Hasta ahora, Millonarios no ha confirmado ni desmentido estas versiones. Por ello, la información debe tomarse como un proceso en desarrollo, a la espera de un anuncio oficial por parte del club o de Amber Capital sobre el futuro de la institución.