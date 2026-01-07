Viajar a San Andrés será más fácil: así podrá comprar la Tarjeta de Turismo Digital desde la aerolínea

JetSMART continúa fortaleciendo su operación en Colombia con una nueva herramienta para quienes viajan al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La aerolínea anunció que ahora permitirá a sus pasajeros adquirir la Tarjeta de Turismo Digital directamente desde su página web, convirtiéndose en la primera compañía aérea del país en ofrecer este servicio durante el proceso de compra del tiquete.

La iniciativa busca simplificar uno de los trámites obligatorios para ingresar a la isla y hacer que la experiencia de viaje sea más rápida y cómoda desde antes del despegue.

Así funcionará la Tarjeta de Turismo Digital

Con esta opción, los viajeros podrán comprar la tarjeta de turismo de manera anticipada y completamente virtual, evitando filas y reduciendo el tiempo de espera en el aeropuerto antes de abordar su vuelo hacia San Andrés.

De acuerdo con la aerolínea, la medida hace parte de su estrategia de transformación digital y busca facilitar el acceso a uno de los destinos turísticos más visitados del país.

"San Andrés es un tesoro de Colombia y nuestro compromiso es acercarlo a todos. Al disponer la tarjeta de turismo digital, no solo agilizamos el ingreso a la isla, sino que damos un paso firme hacia la modernización y competitividad del turismo en la región", afirmó Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia.

JetSMART amplía su apuesta por la conectividad en Colombia

Actualmente, la compañía opera 35 vuelos semanales hacia San Andrés: 17 desde Medellín y 9 frecuencias semanales tanto desde Bogotá como desde Cali. En total, esta oferta representa cerca de 55.000 sillas al mes, con el objetivo de impulsar el turismo y facilitar la llegada de viajeros nacionales e internacionales.

La aerolínea también destacó que, tras dos años de operación en Colombia, se ha consolidado como el tercer operador más importante del mercado doméstico. Hoy conecta 11 destinos mediante 21 rutas nacionales y opera una flota de 54 aeronaves Airbus A320neo y A321 en la región.

A este crecimiento se suma la alianza estratégica con American Airlines, que permite a los pasajeros acumular y redimir millas a través del programa AAdvantage®, ampliando las opciones de viaje y los beneficios para quienes vuelan con JetSMART.