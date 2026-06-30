¿Cuánto es el tiempo de supervivencia de una persona bajo los escombros tras un terremoto?

El mundo se encuentra paralizado tras los dos terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 que sacudieron atrozmente a Venezuela durante el pasado 24 de junio.

Mapas hechos por la propia NASA han demostrado el antes y el después de algunas de las zonas más afectadas en donde miles de estructuras cayeron al suelo con una innumerable cantidad de personas que al día de hoy se encuentran desaparecidas.

Ante el temor por el paso del tiempo y la disminución de las esperanzas de encontrar sobrevivientes de los escombros, expertos ya han revelado algunos de los principales factores que han llevado a que sobrevivientes de otras tragedias similares hayan llegado a permanecer con vida por incluso más de 15 días.

Factores para sobrevivir bajo los escombros de un terremoto

Según Murat Harun Ongoren, coordinador de AKUT (Asociación Turca de Búsqueda y Rescate), citado por la BBC, la capacidad de reacción de una persona durante un terremoto es fundamental para su supervivencia. Agacharse, cubrirse y sujetarse se han convertido en unas de las tres principales reglas a la hora de reaccionar durante los primeros segundos del terremoto.

Caer al suelo, ingresar debajo de una superficie resistente y sujetarse hasta que termine el movimiento es una de las prácticas más recomendadas si la persona se encuentra dentro de una estructura que no sea antisísmica o que se encuentre a gran altura.

Tener acceso al aire y al agua también son fundamentales, pues, aunque las emergencias son distintas, expertos aseguran que al encontrarse debajo de objetos resistentes puede crear una bolsa de aire que conserve el oxígeno por una mayor cantidad de tiempo.

Expertos aseguran que las personas pueden sobrevivir sin agua entre tres y siete días. Sin embargo, cuando un adulto pierde entre ocho litros de agua o más podría ingresar en estado de gravedad.

Richard Edward Moon, experto en cuidados intensivos de la Universidad de Duke, explicó, para la BBC, que la gravedad de las heridas también juega un papel fundamental a la hora de sobrevivir.

Las personas que generan lesiones en la columna, cabeza o pecho no logran sobrevivir a menos de que sean trasladados a centros de emergencia de manera oportuna.

La temperatura juega otro papel crucial a la hora de sobrevivir bajo los escombros. Expertos añaden que el cuerpo humano tiene la capacidad de conservar su calor si enfrenta temperaturas hasta los 21 grados. Si esta disminuye se puede presentar hipotermia o si aumenta el cuerpo podría presentar deshidratación más rápido.

Importancia de la mentalidad al quedar bajo escombros

Aunque no menos importante, el autocontrol y la fortaleza mental juegan un papel fundamental durante estas emergencias, pues expertos recomiendan mantener la calma y el espíritu de supervivencia abandonando el pánico, ahorrando energías y controlando los sentidos para lograr huir y no fallar en el intento.