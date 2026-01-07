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Colombia

Comités de empalme de ambos gobiernos se reunirán este jueves en la Casa de Nariño

La reunión de mañana marcará el inicio formal de un proceso clave para la continuidad del Estado y las instituciones.

Fotos: X @ABDELAESPRIELLA y archivo

Noticias RCN

julio 01 de 2026
07:30 p. m.
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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó en una carta dirigida al vicepresidente electo y coordinador del equipo de empalme, José Manuel Restrepo, que este jueves 2 de julio se llevará a cabo la primera reunión oficial entre ambos comités en la Casa de Nariño.

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Ávila señaló que el encuentro permitirá “instalar formalmente el proceso, definir los canales oficiales de comunicación, acordar la metodología de trabajo y establecer el cronograma que orientará las actividades de los equipos técnicos de ambas partes”.

"Transición ordenada y transparente"

En la misiva, el ministro destacó que el Gobierno Nacional está comprometido con una transición “ordenada, transparente, responsable y respetuosa de la institucionalidad democrática”. Subrayó que el relevo presidencial es una oportunidad para demostrar que el Estado colombiano “está por encima de las diferencias políticas y actúa siempre en función del interés general”.

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Ávila recordó que ya fue expedida una Directiva Presidencial que fija la metodología y las reglas del proceso de empalme, con el fin de garantizar rigor técnico, amplia publicidad y pleno respeto por el orden constitucional.

Compromiso con la estabilidad institucional

El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que el empalme permitirá compartir la información necesaria para que el nuevo Gobierno conozca con claridad el estado de la administración y prepare el inicio de su gestión.

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“El propósito común debe ser que el país tenga la certeza de que la transición se desarrollará con transparencia, organización y responsabilidad”, afirmó Ávila, quien reiteró la disposición del Ejecutivo para trabajar de manera coordinada con el equipo designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

La reunión de mañana marcará el inicio formal de un proceso clave para la continuidad del Estado y la estabilidad de las instituciones.

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