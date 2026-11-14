Fiscalía evidenció plan de las Farc que buscaba atentar contra la alcaldía de Hato Corozal, Casanare

Un importante hallazgo fue dado a conocer por parte de la Fiscalía General de la Nación en donde se evidenció el plan que disidencias de las Farc tenían para atentar contra la alcaldía de Hato Corozal, Casanare.

¿Qué se sabe del plan delincuencial?

Por medio de las actividades de inteligencia, la Fiscalía identificó la posible planeación de un atentado contra las instalaciones de la alcaldía de Hato Corozal, en Casanare. Allí, integrantes de la estructura 28 José María Córdoba, facción de Iván Mordisco, ejecutarían las acciones criminales como mecanismo de presión para obtener el pago de extorsiones en el departamento.

Dentro de los elementos probatorios que hallaron las autoridades se identificó que alias Kamo, señalado explosivista de la estructura José María Córdova, habría recibido instrucciones directas de alias Antonio Medina para ejecutar el ataque contra la sede de la administración municipal.

Durante el procedimiento también fueron incautadas dos pistolas, una escopeta, 15 cartuchos calibre 9 milímetros, tres cartuchos para escopeta, tres teléfonos celulares y un artefacto explosivo improvisado. Según el informe, este último contendría aproximadamente 500 gramos de pentolita y tendría un sistema de activación eléctrica mediante cable de mando.

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¿Qué sigue después de la captura?

Tras obtenerse la orden de captura contra alias Kamo, finalmente el hombre fue detenido por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades del Ejército Nacional en diligencia de allanamiento y registro a una vivienda en Hato Corozal.

Además, la Fiscalía presentará a alias Kamo frente a un juez de control de garantías y allí se le imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Finalmente, en el informe se dio a conocer que el señalado registra una orden de captura vigente por otros delitos como hurto calificado y agravado, y fuga de presos.