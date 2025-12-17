La alternativa que podría recudir la dolorosa huella que deja la pólvora en los animales

Diciembre es sinónimo de celebración, pero también de angustia para miles de animales en las ciudades. El uso de pólvora durante las fiestas de fin de año continúa siendo uno de los principales factores de estrés para perros y gatos, que enfrentan episodios de miedo intenso, huida y accidentes como consecuencia directa de los estruendos.

Las cifras evidencian la dimensión del problema. Solo en Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal registró más de 2.000 animales afectados por la pólvora entre 2022 y 2024.

En la temporada navideña del año pasado, al menos 170 casos fueron reportados oficialmente, una cifra que refleja apenas una parte de una realidad que muchas veces ocurre puertas adentro de los hogares o termina en animales extraviados en las calles.

Este es el delicado impacto de la pólvora en los animales

El impacto de la pirotecnia en los animales no es menor ni pasajero. Los ruidos fuertes y repentinos activan en ellos una respuesta de alerta extrema. A diferencia de los humanos, perros y gatos no comprenden el origen de los sonidos ni pueden anticiparlos, por lo que los estallidos generan una sensación de amenaza constante. El resultado suele ser estrés agudo, ansiedad intensa y desorientación.

Los petardos y explosiones no solo son fuertes, sino intermitentes e impredecibles. A esto se suma el ambiente propio de las fiestas: más personas en la calle, música a alto volumen y mayor movimiento en los barrios. Todo este conjunto de estímulos incrementa la sobrecarga sensorial en los animales y eleva su nivel de angustia.

Desde el punto de vista fisiológico, el miedo activa el sistema nervioso simpático de las mascotas. Esto puede desencadenar taquicardia, temblores, jadeo constante, vómitos y diarrea, además de un aumento significativo del cortisol, la hormona del estrés. En animales con condiciones cardíacas previas, estas reacciones pueden representar un riesgo aún mayor para su salud.

El pánico también se traduce en comportamientos peligrosos. Muchos perros y gatos intentan huir en busca de refugio, rompen puertas o ventanas, saltan rejas o se escapan durante los paseos. En ese intento desesperado por alejarse del ruido, aumentan los casos de atropellos, caídas y pérdidas, especialmente en las noches del 24 y 31 de diciembre.

Alternativas para manejar las afectaciones por pólvora en animales

Ante este panorama, crece la preocupación de las familias por encontrar alternativas que ayuden a mitigar el impacto de la pólvora en los animales. En ese contexto, se ha abierto un debate sobre el uso de tratamientos calmantes como el cannabidiol, conocido como CBD, para reducir los niveles de ansiedad en las mascotas durante estos episodios de estrés.

De acuerdo con especialistas del sector, el CBD actúa sobre el sistema endocannabinoide de los animales, que cumple un papel clave en la regulación del estado de ánimo y la respuesta al estrés.

Su uso permitiría disminuir la reacción exagerada del organismo frente a los ruidos fuertes, ayudando a que el animal tolere mejor los estímulos sin provocar una sedación profunda.

No obstante, los expertos insisten en que cualquier tratamiento debe contar con supervisión veterinaria. La recomendación es iniciar con dosis muy bajas y ajustarlas de manera progresiva, observando la respuesta del animal.

En Colombia, además, la normativa vigente solo autoriza el uso de productos orales de cannabis medicinal en animales, siendo el aceite de CBD el formato más utilizado por su rápida absorción.