Ingredientes colombianos: ¿por qué están tomando la delantera en el mundo de la gastronomía?

Históricamente Colombia es reconocida como uno de los territorios más biodiversos en todo el planeta por lo que dicha riqueza también ha llegado hasta los escenarios gastronómicos más importantes del mundo.

Un reciente estudio, publicado en la revista Scientific Reports, identificó 3.805 especies de plantas comestibles en el país. De estas, el 73,8 % son nativas y 146 son endémicas, es decir, solo existen de manera natural en el territorio colombiano.

Sin embargo, apenas 117 especies hacen parte de los cultivos alimentarios más utilizados a nivel mundial. Esto evidencia el gran potencial gastronómico que todavía permanece poco explorado.

¿Cuáles son los ingredientes nativos que despiertan mayor interés?

Sin duda alguna, esta diversidad ha llamado la atención por parte de cocineros, investigadores y restaurantes, quienes ven en estos ingredientes una oportunidad para crear platos innovadores que permitan conservar la identidad.

Frutas amazónicas como el copoazú, el camu camu y el arazá; tubérculos andinos como la arracacha, el cubio, la ibia y la ruba; productos del Pacífico como el chontaduro y el borojó; así como el cacao de origen, las pasifloras colombianas, gulupa, granadilla, curuba y maracuyá.

También, otras variedades de maíces criollos, son algunos de los alimentos que hoy empiezan a ocupar un lugar cada vez más visible en la gastronomía contemporánea y en mercados internacionales.

Para la Universidad ECCI, esta tendencia demuestra que la cocina ya no puede entenderse únicamente desde las técnicas culinarias. También exige conocer el territorio, comprender el origen de los ingredientes y reconocer el valor cultural, ambiental y económico que existe detrás de cada producto.

"La cocina de territorio permite entender que un ingrediente no solo aporta sabor. También cuenta la historia de una comunidad, refleja un ecosistema y representa conocimientos tradicionales que hacen parte del patrimonio gastronómico del país", señaló Andrés Vásquez director del programa de Gastronomía de la Universidad ECCI.

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Impacto de la transformación gastronómica

Hoy en día, cada vez son más los chefs que deciden priorizar los sabores e ingredientes tradicionales como símbolo de la nueva cocina que enaltece la cultura de cada territorio.

En Colombia, esta visión cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que las cocinas tradicionales fueron reconocidas por el Ministerio de las Culturas como parte del patrimonio cultural inmaterial del país, por su papel en la preservación de saberes, prácticas e identidades regionales.

Pero el desarrollo económico también juega un papel fundamental a la hora de hablar sobre ingredientes tradicionales. En 2025, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de Colombia alcanzaron un récord de US$15.317 millones, con un crecimiento del 33,5 % frente al año anterior.

Productos como las pasifloras colombianas ya llegan a más de 30 mercados internacionales, mientras que frutas y especies nativas comienzan a ganar reconocimiento en la cocina de autor y en la industria de alimentos especializados.

Instituciones educativas como la Universidad ECCI ya han incorporado la cocina de territorio dentro de su programa gastronómico.

Esto con el propósito de, no solo enseñar a preparar recetas, sino a formar profesionales capaces de investigar ingredientes, trabajar con productores locales, comprender las tradiciones culinarias y transformar la biodiversidad colombiana en propuestas gastronómicas con identidad propia.