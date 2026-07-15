Mhoni Vidente aseguró quién levantará la Copa del Mundo 2026

A pocos días de la gran final del Mundial 2026, la reconocida astróloga y vidente Mhoni Vidente volvió a dar de qué hablar con una nueva predicción sobre el desenlace del torneo.

Luego de asegurar que Argentina vencería a Inglaterra en las semifinales, pronóstico que terminó cumpliéndose, ahora reveló cuál es la selección que, según sus visiones, se consagrará campeona del mundo.

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La médium compartió su pronóstico antes del duelo entre Argentina e Inglaterra, encuentro en el que la Albiceleste logró imponerse por 2-1 para clasificar a la final. Tras ese acierto, sus declaraciones volvieron a viralizarse en redes sociales.

¿Qué selección ganará el Mundial 2026, según Mhoni Vidente?

De acuerdo con Mhoni Vidente, la selección que levantará el trofeo será España.

Durante sus declaraciones, explicó que ha visto un crecimiento importante en el rendimiento del equipo español a medida que avanzó el campeonato.

A España lo veo levantando la Copa. España empieza a jugar muy tranquilamente y en esta justa deportiva ha sido como muy temeroso, pero en los últimos juegos lo veo superado totalmente, afirmó.

España llega a la final luego de eliminar a Francia en semifinales, resultado que le permitió asegurar su lugar en el partido definitivo por el título mundial.

Mhoni Vidente volvió a acertar una predicción del Mundial

La astróloga había señalado previamente que Argentina sería el equipo que avanzaría a la final tras enfrentar a Inglaterra.

En aquel compromiso, la selección sudamericana consiguió una victoria por 2-1 en un partido que mantuvo la emoción hasta los minutos finales. Inglaterra descontó cuando restaban cerca de 15 minutos para el cierre del encuentro, pero Argentina respondió con otro gol para sellar su clasificación y mantener vivo el sueño del bicampeonato.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en la gran final del Mundial 2026 para comprobar si la nueva predicción de Mhoni Vidente también termina cumpliéndose y España logra levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.