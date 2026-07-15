Fuerza Aeroespacial reconoce que bombardeo contra el Clan del Golfo en Amalfi afectó ganado

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) informó que la operación militar realizada el 10 de julio de 2026 en zona rural de Amalfi, Antioquia, dejó como resultado la afectación de diez semovientes de raza criolla que se encontraban sin marcas visibles en la vereda Areiza.

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La institución indicó que la intervención hizo parte de una operación legítima desarrollada junto con el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) contra el GAO Clan del Golfo.

Según el comunicado, una vez finalizó el operativo se efectuaron verificaciones en el terreno, las cuales permitieron establecer la afectación a los animales. La FAC señaló que las autoridades competentes atenderán esta situación conforme a los procedimientos y disposiciones legales vigentes y reiteró que sus operaciones se planean y ejecutan en cumplimiento de su misión constitucional y alineadas con el Derecho Internacional Humanitario para proteger a la población civil y enfrentar a los grupos armados organizados.

¿Qué denunció el campesino afectado por el operativo militar?

De acuerdo con un relato divulgado por Teleantioquia, el campesino Freddy Alexander Pineda aseguró que durante los bombardeos realizados la noche del 10 de julio escuchó el sobrevuelo de aeronaves y posteriormente las explosiones cerca de su vivienda en la vereda La Areiza. Según su testimonio, al día siguiente encontró graves daños en el potrero donde mantenía su ganado.

El campesino afirmó que tenía 43 reses y que encontró animales muertos y otros desaparecidos tras el operativo. Además, manifestó que las explosiones causaron daños en el terreno, el alambrado y que incluso una esquirla alcanzó a golpearlo en el rostro.

También expresó que acudió a la Personería de Amalfi para solicitar asesoría jurídica y pedir una respuesta de las autoridades frente a las pérdidas que asegura haber sufrido.