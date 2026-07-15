CANAL RCN
Internacional

Amnistía Internacional denuncia crímenes de lesa humanidad en El Salvador

El documento también denuncia más de 90.000 capturas arbitrarias, acompañadas de torturas, desapariciones forzadas y muertes.

presos en cárcel de El Salvador
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

julio 15 de 2026
09:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cientos de muertes en prisión y más de 90.000 detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción que sustenta la guerra antipandillas en El Salvador podrían constituir “crímenes de lesa humanidad”, advirtió Amnistía Internacional (AI) en su informe titulado “Seguridad sin derechos”, presentado este miércoles.

"Les quemamos los genitales": revelan macabro testimonio de pandillero recluido en El Salvador
RELACIONADO

"Les quemamos los genitales": revelan macabro testimonio de pandillero recluido en El Salvador

El presidente Nayib Bukele, quien busca un tercer mandato en las elecciones de febrero próximo, gobierna con amplios poderes desde 2022 bajo un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial.

Según AI, hasta diciembre pasado se habían documentado al menos 470 muertes en centros de detención, mientras que la organización local Socorro Jurídico eleva la cifra a 547 y advierte que podrían superar el millar.

El Salvador aprueba cadena perpetua para menores y genera polémica
RELACIONADO

El Salvador aprueba cadena perpetua para menores y genera polémica

Muertes bajo custodia y falta de investigaciones

El reporte señala que en varios casos se registraron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte, además de indicios de violencia física y negligencia médica. La mayoría de los fallecidos no habían sido condenados y su vida dependía por completo del Estado. “Ninguna de estas muertes ha dado lugar a una investigación efectiva”, afirmó Ana Piquer, directora regional de AI.

Familias denunciaron que recorrieron cárceles durante semanas sin conocer el paradero de sus hijos, y en otros casos recibieron cuerpos sin vida sin una explicación convincente.

Bukele reaccionó al escándalo en la cárcel de Itagüí y lanzó crítica a Petro
RELACIONADO

Bukele reaccionó al escándalo en la cárcel de Itagüí y lanzó crítica a Petro

Detenciones masivas y patrón de abusos

El documento también denuncia más de 90.000 capturas arbitrarias, acompañadas de torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal. AI subrayó que estos hechos “no pueden entenderse como incidentes aislados, sino como parte de un patrón de abusos que, por su escala y organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

La advertencia se suma a la de juristas internacionales que en marzo acusaron al gobierno de Bukele de graves violaciones a los derechos humanos.

Aunque la estrategia antipandillas redujo la violencia a mínimos históricos y consolidó la popularidad del mandatario, también derivó en la concentración de poderes y en la instauración de la reelección indefinida en 2025.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

El ofrecimiento del gobierno de la Espriella a EE. UU. para la transición de Venezuela

Mundial de fútbol

Argentina prohíbe ingreso al Mundial a deudores de cuota alimentaria

Conciertos

Concierto benéfico por Venezuela reunirá a más de 15 artistas internacionales

Otras Noticias

Viral

Mhoni Vidente aseguró quién levantará la Copa del Mundo 2026

¿España o Argentina? Mhoni Vidente reveló quién será el campeón del Mundial 2026.

Antioquia

Fuerza Aeroespacial reconoce que bombardeo contra el Clan del Golfo en Amalfi afectó ganado

La Fuerza Aeroespacial Colombiana reconoció que diez semovientes resultaron afectados tras el operativo militar del 10 de julio en Antioquia.

Selección de Argentina

La sanción que podría recibir Argentina por la bandera de las Malvinas

Venezuela

Avior Airlines estrena ruta y amplía su conectividad entre Venezuela y Colombia

Salud mental

Crisis emocional silenciosa: ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad