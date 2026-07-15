Amnistía Internacional denuncia crímenes de lesa humanidad en El Salvador

Cientos de muertes en prisión y más de 90.000 detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción que sustenta la guerra antipandillas en El Salvador podrían constituir “crímenes de lesa humanidad”, advirtió Amnistía Internacional (AI) en su informe titulado “Seguridad sin derechos”, presentado este miércoles.

El presidente Nayib Bukele, quien busca un tercer mandato en las elecciones de febrero próximo, gobierna con amplios poderes desde 2022 bajo un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial.

Según AI, hasta diciembre pasado se habían documentado al menos 470 muertes en centros de detención, mientras que la organización local Socorro Jurídico eleva la cifra a 547 y advierte que podrían superar el millar.

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Muertes bajo custodia y falta de investigaciones

El reporte señala que en varios casos se registraron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte, además de indicios de violencia física y negligencia médica. La mayoría de los fallecidos no habían sido condenados y su vida dependía por completo del Estado. “Ninguna de estas muertes ha dado lugar a una investigación efectiva”, afirmó Ana Piquer, directora regional de AI.

Familias denunciaron que recorrieron cárceles durante semanas sin conocer el paradero de sus hijos, y en otros casos recibieron cuerpos sin vida sin una explicación convincente.

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Detenciones masivas y patrón de abusos

El documento también denuncia más de 90.000 capturas arbitrarias, acompañadas de torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal. AI subrayó que estos hechos “no pueden entenderse como incidentes aislados, sino como parte de un patrón de abusos que, por su escala y organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

La advertencia se suma a la de juristas internacionales que en marzo acusaron al gobierno de Bukele de graves violaciones a los derechos humanos.

Aunque la estrategia antipandillas redujo la violencia a mínimos históricos y consolidó la popularidad del mandatario, también derivó en la concentración de poderes y en la instauración de la reelección indefinida en 2025.