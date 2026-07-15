La sanción que podría recibir Argentina por la bandera de las Malvinas

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó una celebración inolvidable por la remontada 2-1 frente a Inglaterra. También abrió un debate que ya trasciende lo deportivo.

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Al finalizar el encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los jugadores Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez exhibieron una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas", un gesto que podría derivar en una investigación de la FIFA por tratarse de un mensaje de carácter político.

La imagen se viralizó rápidamente y generó reacciones tanto en Argentina como en el Reino Unido, donde varios medios advirtieron sobre una posible actuación del organismo rector del fútbol mundial.

¿Qué sanción podría imponer la FIFA a Argentina?

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe que jugadores, selecciones o federaciones exhiban mensajes políticos, religiosos o personales durante las competencias oficiales. También considera inadmisibles las manifestaciones que puedan interpretarse como provocadoras u ofensivas en relación con conflictos políticos.

En este tipo de situaciones, la FIFA suele abrir un expediente para analizar el contexto antes de tomar una decisión.

Si determina que hubo una infracción, las sanciones pueden ir desde una advertencia formal hasta multas económicas para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o para los futbolistas involucrados.

Una suspensión deportiva es una posibilidad contemplada por el reglamento, aunque suele reservarse para casos de mayor gravedad o reincidencia.

Los antecedentes que podrían marcar la decisión

Uno de los casos más recordados ocurrió en el Mundial de Rusia 2018. Tras vencer a Serbia, los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron con el gesto del águila albanesa, vinculado al conflicto entre Serbia y Kosovo.

La FIFA abrió una investigación, pero finalmente descartó suspensiones y les impuso una multa de 10.000 francos suizos a cada jugador.

Argentina también cuenta con un antecedente similar. En 2014, la FIFA sancionó a la AFA con 30.000 francos suizos luego de que varios integrantes de la selección posaran antes de un amistoso frente a Eslovenia con una pancarta que también decía "Las Malvinas son argentinas".

Ese precedente hace pensar que, en caso de abrirse un proceso disciplinario por lo ocurrido tras la semifinal ante Inglaterra, la consecuencia más probable sería una sanción económica, más que una suspensión que afecte la presencia de jugadores argentinos en la final del Mundial frente a España.