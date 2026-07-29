Pasar los primeros 1.000 días de vida sin consumir azúcar podría reducir los riesgos de enfermedades

El consumo excesivo de azúcares puede generar un importante número de riesgos para la salud como obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, caries dentales, entre otras.

Pese a que el consumo de estos alimentos son casi que inevitables durante el transcurso de la vida de las personas, nuevas investigaciones han encontrado un considerable impacto en la salud de aquellas personas que no ingieren dichos azúcares añadidos durante sus primeros mil días de vida.

¿Cuál es el impacto de la ingesta de azúcar en los bebés?

Un análisis, hecho por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong en Guangzhou, China, examinó a los menores que crecieron antes y después del racionamiento de azúcar que se llevó a cabo en Reino Unido, en 1953.

Dentro de los hallazgos se encontró que aquellos que eran niños pequeños durante el racionamiento tenían un 23% menos de probabilidad de desarrollar enfermedades futuras como la demencia. Sin embargo, al finalizar dicho racionamiento de azúcar, se logró identificar que el consumo de este alimento pasó de ser 41g al día a 80 g aproximadamente.

Esto se logró relacionar, de manera inmediata, con un aumento en enfermedades como diabetes tipo 2 y la presión arterial, en algunas personas, años después de que el consumo aumentara.

Según la investigadora Jiazhen Zheng, los hallazgos sugieren que limitar el consumo de azúcar durante las primeras etapas de la vida también puede tener beneficios duraderos para la salud cerebral de las personas.

Aunque hacen falta mayores pruebas para confirmar esta teoría, otros investigadores aseguran que los resultados del estudio no corresponden a una prueba irrefutable de que el azúcar tenga una relación directa con enfermedades como la demencia.

Pese a que se trató de un estudio observacional, la especialista Sara Rodrigues, de Alzheimer's Research UK, manifestó que llevar una dieta sana y equilibrada es una de las mejores opciones para cuidar la salud cerebral.

Consejos para reducir el consumo de azúcar

Según los expertos de Mayo Clinic y la Asociación Americana del Corazón, se recomienda que la mayoría de las mujeres no consuman más de 100 calorías diarias provenientes de azúcares añadidos y los hombres no más de 150.

Algunas de las principales sugerencias para evitar una ingesta exacerbada de estos alimentos son: leer las etiquetas, añadir frutos secos, fruta o canela para endulzar, reconsiderar tomar bebidas azucaradas, elegir condimentos como salsa fresca o mostaza tradicional y cambiar los postres por opciones más saludables.