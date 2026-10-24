OMS alertó sobre los riesgos que el calor extremo genera sobre embarazadas, bebés y niños en el mundo

La tierra está cada vez más caliente y dicha clasificación ha encendido las alarmas en el mundo sobre los efectos nocivos que este fenómeno genera principalmente sobre mujeres en embarazo, recién nacidos y niños.

Según la Organización Mundial de la Salud, este nuevo marco tiene el objetivo de fortalecer la preparación, mejorar el monitoreo y ofrecer respuesta oportuna ante los riesgos que el calor del planeta ya representa para distintos grupos poblacionales.

¿Qué dijo la OMS sobre el calor extremo en el mundo?

Diversos estudios, citados por la organización, revelaron que los climas extremos tienen una contundente incidencia en los embarazos de las mujeres ya que cifras han demostrado que este aumenta hasta en un 26% las probabilidades de parto prematuro. Así mismo, se descubrió que los recién nacidos están expuestos cada vez más a estas intensas olas de calor.

Según Bruce Gordon, Director interino del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático, los sistemas de salud del mundo requieren con urgencia datos reales que permitan dimensionar la realidad del problema e integrar acciones concretas sobre los riesgos del extremo calor en los servicios de salud.

La OMS también explicó que dicho marco sugiere realizar una recopilación sistemática de datos como la temperatura del aire y los cambios inusuales que se pueden llegar a presentar durante periodos de calor extremo.

Dicha información puede ayudar a las autoridades a prepararse para hacer frente al aumento de la demanda, reforzar las alertas dirigidas tanto a mujeres embarazadas como a las comunidades que se encuentran con mayores riesgos.

“Si se hace seguimiento de efectos como el número de nacimientos prematuros, muertes y enfermedades infantiles, y visitas a establecimientos de salud junto con la exposición al calor, los países pueden detectar los posibles impactos y tomar medidas para proteger a las mujeres y los niños”, aseguró la Dra. Pascale Allotey, Directora del Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil y Adolescente, y Envejecimiento de la OMS.

Recomendaciones por parte de la OMS

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud instó a todos los países a realizar y poner en marcha planes de acción sobre los efectos del calor para la salud de las personas y la integración de las necesidades de las poblaciones más vulnerables.

Además, buscan que se refuercen los sistemas de alerta temprana y la activación de intervenciones cuando se generan riesgos por las extremas olas de calor.