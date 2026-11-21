Un comprobante guardado en una billetera, olvidado en un bolsillo o encontrado varios días después de realizar una apuesta puede generar una duda entre los participantes del Super Astro Sol: ¿todavía es posible reclamar un premio?

Aunque conocer el resultado es el primer paso para identificar una combinación ganadora, conservar el tiquete también resulta fundamental para adelantar cualquier procedimiento de cobro.

Esta situación adquiere relevancia de cara al sábado 21 de noviembre de 2026, cuando el juego realizará una nueva extracción en Colombia.

Durante la jornada se seleccionarán cuatro cifras y un signo zodiacal que permitirán determinar cuáles apuestas cumplen las condiciones para recibir premios.

Resultado del Super Astro Sol hoy 19 de noviembre de 2026

Este sábado se volvió a jugar el Super Astro Sol a las 4:00 de la tarde y la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

El juego contempla premios por acertar las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, siempre acompañadas del signo zodiacal correspondiente y bajo las condiciones establecidas por el operador.

El orden de los números también es determinante, pues tener las mismas cifras en posiciones diferentes no garantiza un premio.

Además, es importante recordar que cada extracción es independiente y los resultados anteriores no permiten anticipar las combinaciones futuras.

¿Qué hacer si encuentra un tiquete ganador del Super Astro Sol varios días después?

Encontrar un comprobante antiguo no significa necesariamente que haya perdido su validez para reclamar un premio.

En Colombia, el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 establece un plazo de un año para presentar los documentos que acrediten premios de juegos de suerte y azar, contado desde la fecha del sorteo.

Por esta razón, una persona que encuentre un tiquete deberá comprobar primero si corresponde a una combinación ganadora y si todavía se encuentra dentro del periodo legal para reclamarla.

También será necesario verificar que el documento esté en condiciones adecuadas y que los datos registrados puedan identificarse correctamente.

Los requisitos adicionales dependerán del valor del premio y de los procedimientos establecidos por el operador.

Es importante tener presente que el monto recibido puede variar según la categoría de acierto, el dinero apostado y los descuentos legales aplicables.

Después de la jornada del sábado, el Super Astro Sol tendrá su pausa dominical y retomará las extracciones el lunes 23 de noviembre, a las 4:00 de la tarde.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.