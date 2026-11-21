La Personería de Bogotá encendió las alarmas por los tiempos de respuesta en la atención de emergencias médicas en la ciudad. Según un estudio de la entidad, una persona que sufre un paro cardiorrespiratorio puede esperar más de 30 minutos por una ambulancia, mientras que quienes resultan heridos en accidentes de tránsito tienen muchas más probabilidades de recibir atención en menos de cinco minutos.

RELACIONADO Se realizó la primera demolición para iniciar con la reconstrucción de la Unidad Deportiva El Salitre

Durante una entrevista con Noticias RCN, el personero de Bogotá, Andrés Castro, explicó que uno de los hallazgos más preocupantes es que la causa de la emergencia estaría influyendo en la rapidez de la respuesta. “Hemos encontrado que un factor determinante es la causa de la emergencia”, señaló.

De acuerdo con el análisis, más del 50 % de los casos relacionados con emergencias cardiovasculares registran tiempos de espera superiores a los 30 minutos, con un promedio de 31 minutos. En contraste, los incidentes de tránsito presentan una capacidad de respuesta mucho más alta durante los primeros minutos de la emergencia.

Piden unificar protocolos de atención de ambulancias

Frente a esta situación, la Personería advirtió que el motivo de la urgencia no debería determinar el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia. “No puede haber esta discriminación por ese factor”, afirmó Castro, quien insistió en la necesidad de revisar y corregir los protocolos actuales.

El funcionario indicó que la entidad ha recibido múltiples quejas de ciudadanos que reportan demoras en la llegada de ambulancias, incluso en situaciones críticas. Por ello, recordó que las autoridades distritales anunciaron la construcción de un protocolo para mejorar la atención de estos casos.

RELACIONADO Pasajeros denuncian extensos retrasos en vuelos desde Bogotá a Barranquilla

“El llamado es a que fijemos unos criterios” claros sobre los tiempos de respuesta y que se informe a la ciudadanía cómo se prestará el servicio y en qué plazos, agregó el personero.

Uno de los casos más críticos identificados por la Personería se registra en localidades como Usme, donde uno de cada dos pacientes tuvo que esperar más de media hora para recibir asistencia prehospitalaria.

Basuras siguen generando puntos críticos en la ciudad

Además de las dificultades en la atención de emergencias médicas, la Personería reveló preocupantes hallazgos relacionados con la disposición inadecuada de residuos en el espacio público.

La entidad inspeccionó 646 puntos críticos en 19 localidades de Bogotá y encontró residuos acumulados en 591 de ellos, equivalentes al 92 % del total. Según Castro, incluso 192 lugares que figuraban como inactivos presentaban acumulación de basura al momento de las visitas.

Entre los hallazgos también se detectaron colchones abandonados en 105 puntos de disposición irregular. “Esto no puede ser posible”, expresó el personero al referirse a la persistencia de estas prácticas.

La situación preocupa especialmente porque numerosos puntos críticos están ubicados cerca de colegios, centros de salud y zonas peatonales. En varios casos, los residuos invaden andenes y calzadas, obligando a estudiantes y peatones a exponerse a riesgos al transitar por la vía.

Ante este panorama, la Personería informó que ha convocado mesas de trabajo con las entidades responsables para fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control. Además, realiza seguimiento a los comparendos impuestos por disposición inadecuada de residuos.

“Hoy es un tema muy crítico”, concluyó Castro, al advertir que las quejas ciudadanas por la acumulación de basuras continúan siendo frecuentes en distintos sectores de la capital.