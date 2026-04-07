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Del trasplante a la angustia: paciente teme perder su órgano por la crisis en el sector

La situación con la Nueva EPS y la Clínica Shaio hace que Sergio Peña tenga dificultades en sus tratamientos.

Noticias RCN

julio 04 de 2026
08:33 p. m.
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Decenas de pacientes trasplantados viven con angustia por la Nueva EPS. Los retrasos de hasta cuatro meses en sus controles han llevado a poner en peligro todo el arduo proceso.

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Una persona que vive en carne propia esta situación es la de Sergio Peña. Desde hace varios años es paciente diabético y es sobreviviente de células germinal.

Sergio tiene un trasplante, pero teme perderlo

Fue diagnosticado con una grave enfermedad en sus primeros meses. Entonces, nació con un riñón funcionando con un porcentaje bajo, lo cual hizo que terminara necesitando el trasplante.

Antes de la creación de las EPS, hizo parte del Seguro Social y ahora de la Nueva EPS. Contó que antes, la atención había sido buena y con pocos inconvenientes solucionados fácilmente.

No obstante, el panorama actual ha cambiado por la atención de la EPS y la Clínica Shaio: “Como paciente trasplantado en el mes de febrero, cada dos o tres meses tenía control. Tenía uno para abril, pero la clínica lo canceló por falta de convenio”, expresó.

Casi 200 casos sin respuesta

Hasta la fecha, se ha comunicado varias veces y la respuesta sigue siendo la misma. Su relato es el reflejo de la situación que otros pacientes tienen que vivir cada día.

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Con base en la Fundación Retorno Vital, se tiene un registro de más de 191 pacientes trasplantados o en espera de uno sin atención. “Ya no hay controles con médicos especialistas y, si no hay un ordenamiento médico, no adquieren los medicamentos”, explicó el vocero Jorge García.

En septiembre de 2025, la Clínica Shaio anunció el cese de operaciones con la Nueva EPS por falta de pagos. Desde entonces, los pacientes denuncian que no se llegó a una conciliación ni se garantizó la continuidad del tratamiento.

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