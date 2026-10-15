Robó un vehículo y se escondió en un hospital para evitar que lo capturaran, pero la Policía lo descubrió

Un presunto delincuente fue capturado por las autoridades policiales cuando intentaba esconderse en el parqueadero de un centro médico en el barrio Usatama, localidad de Los Mártires, en Bogotá, tras hurtar una camioneta de alta gama avaluada en 130 millones de pesos.

Lo capturaron intentando evadir a las autoridades

El hurto del vehículo ocurrió en la localidad de Puente Aranda, donde las víctimas del atraco contactaron inmediatamente a las autoridades y proporcionaron las características detalladas de su camioneta de color blanco.

La rápida respuesta de los afectados resultó clave para el desarrollo de los hechos posteriores.

La Policía activó el plan candado y utilizó el sistema de cámaras de seguridad de la ciudad para rastrear el vehículo que recién había sido robado.

Gracias a estos mecanismos de vigilancia, los uniformados lograron ubicar la camioneta mientras el presunto ladrón huía hacia la localidad de Los Mártires, en el centro de la capital colombiana.

El delincuente estacionó el vehículo robado en el parqueadero del centro médico ubicado en el barrio Usatama, aparentemente con la intención de evadir a las autoridades que lo perseguían.

Sin embargo, su estrategia no resultó efectiva, ya que los agentes policiales lograron localizarlo en el lugar.

La camioneta fue recuperada inmediatamente por las autoridades en perfecto estado. El capturado, junto con los elementos incautados durante el operativo y el automotor recuperado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten los procesos judiciales correspondientes.

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Robo de vehículos en Bogotá en el 2026

Este caso se suma a las estadísticas de hurto de vehículos en la zona. Durante este año se han registrado más de 30 hurtos de vehículos en la localidad de Puente Aranda bajo la modalidad de atraco, según reportan las autoridades locales.