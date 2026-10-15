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Ranking financiero del fútbol colombiano: ¿qué equipos recibieron más dinero?

¿Qué equipo del fútbol colombiano recibió más dinero en 2025? Este es el informe de la Superintendencia de Sociedades.

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FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
09:35 a. m.
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Atlético Nacional fue el club con mayores ingresos del fútbol colombiano en 2025, con $196.884 millones, según el informe de la Superintendencia de Sociedades. Aunque superó ampliamente a Millonarios y América de Cali en facturación, las cifras también revelaron pérdidas millonarias en varios equipos y un balance negativo para el sector.

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El negocio del fútbol profesional colombiano movió más de $1,16 billones durante el año pasado. Sin embargo, los recursos que entraron a los clubes no se tradujeron necesariamente en ganancias: el resultado neto conjunto fue una pérdida de $24.618 millones, de acuerdo con los datos financieros con corte al 31 de diciembre de 2025.

¿Cuáles fueron los equipos con mayores ingresos en 2025?

Atlético Nacional encabezó el escalafón con $196.884 millones, casi $87.900 millones más que Millonarios, que ocupó el segundo lugar con $108.992 millones. El equipo antioqueño, además, cerró el ejercicio con ganancias netas de $6.975 millones.

América de Cali completó los tres primeros puestos, con ingresos por $97.231 millones. No obstante, su balance terminó en rojo: registró pérdidas de $11.898 millones. Junior fue cuarto, con $94.264 millones facturados y un resultado positivo de $1.216 millones.

Informe Fútbol Colombiano
Gráfico: La República

El quinto lugar correspondió a Independiente Medellín, que recibió $80.297 millones, pero registró pérdidas por $19.253 millones, el resultado negativo más alto entre los clubes que aparecen en la gráfica.

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Otros equipos también superaron los $50.000 millones en ingresos: Santa Fe reportó $67.655 millones; Once Caldas, $59.081 millones; Deportivo Cali, $57.387 millones, y Deportes Tolima, $50.287 millones.

¿Qué equipos ganaron dinero y cuáles cerraron con pérdidas?

La facturación no fue garantía de rentabilidad. Millonarios terminó con pérdidas por $4.690 millones, mientras que América de Cali y Deportivo Cali también presentaron resultados negativos. El DIM fue el caso más marcado entre los clubes de mayores ingresos.

En contraste, Once Caldas obtuvo ganancias netas de $9.138 millones, el resultado positivo más alto de la tabla. Envigado también sobresalió: facturó $37.680 millones y registró utilidades por $7.635 millones.

Atlético Bucaramanga cerró con ganancias de $1.939 millones, mientras que Santa Fe reportó $1.971 millones. Estos resultados muestran que los ingresos y la rentabilidad responden a indicadores distintos: el dinero que recibe un club no refleja por sí solo cuánto termina ganando después de asumir sus costos y gastos.

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El informe deja sobre la mesa un desafío para los equipos colombianos: sostener sus fuentes de ingresos y controlar sus gastos. Para Nacional, el liderazgo en facturación estuvo acompañado de ganancias; en otros clubes de gran tamaño económico, el balance final fue muy diferente.

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