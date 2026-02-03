Cuatro de cada diez casos de cáncer al año podrían prevenirse, según la OMS

Según un nuevo análisis, realizado por la Organización Mundial de la Salud, se logró identificar que cuatro de cada diez casos de cáncer podrían prevenirse ya que se estima que el 37% de los cánceres son causados por infecciones, elecciones del estilo de vida y algunos contaminantes ambientales.

¿Cuáles son los cánceres que pueden prevenirse según la OMS?

Por medio de su más reciente informe, se estudiaron una gran variedad de causas prevenibles dentro de las que se encuentra el consumo de tabaco y alcohol, índice elevado de masa corporal, la inactividad física, la contaminación en el aire, la radiación ultravioleta y nueve infecciones cancerígenas.

Según estas cifras, se estima que en 2022 un 37% de todos los nuevos casos de cáncer, en torno a un aproximado de 7,1 millones, se vincularon a causas prevenibles. El estudio concluyó que el tabaco es la principal causa prevenible de cáncer a escala mundial al ser asociados con el 15% de todos los nuevos cánceres, seguido de las infecciones con un 10% y el consumo de alcohol con un 3%.

Los tres tipos de cáncer que acaparan la mitad de todos los casos de cáncer prevenible, tanto en hombres como en mujeres, son el de pulmón, estómago y cuello uterino.

Factores vinculados a estos tipos de cáncer

Por su parte, el cáncer de pulmón se encuentra vinculado con el tabaquismo y la contaminación del aire. En el caso del cáncer de estómago se atribuye mayoritariamente a la infección por la Helicobacter pylori y el de cuello uterino está causado por el virus de los papilomas humanos (VPH).

“Este es el primer análisis mundial que muestra en qué medida el riesgo de cáncer se debe a causas que podemos prevenir. Si examinamos los patrones entre países y grupos de población, podemos ofrecer a los gobiernos y las personas información más concreta para ayudar a prevenir muchos casos de cáncer antes de que se manifiesten”, señaló el Dr. Ilbawi, Jefe de Equipo de Control del Cáncer de la OMS y autor del estudio.