CANAL RCN
Colombia Video

Lluvias aumentan el riesgo para niños que cruzan peligrosos puentes en Ortega, Tolima: esto respondieron

Estudiantes de zona rural de Ortega, Tolima, caminan dos horas bajo lluvia para llegar a la escuela.

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
12:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la zona rural del municipio de Ortega, departamento de Tolima, llegar a la escuela representa un desafío diario para estudiantes que deben caminar hasta dos horas enfrentando condiciones climáticas adversas y cruzando pasos improvisados sobre ríos y quebradas que aumentan su caudal con las lluvias.

VIDEO | Así es como niños arriesgan su vida en puentes improvisados para estudiar en Ortega, Tolima
RELACIONADO

VIDEO | Así es como niños arriesgan su vida en puentes improvisados para estudiar en Ortega, Tolima

Los estudiantes comienzan su trayecto desde las 4:30 de la mañana, acompañados obligatoriamente por sus padres debido a los riesgos que implica el recorrido.

"Los niños están a dos horas de camino de la sede para poder llegar. Siempre tiene que venir un padre de familia a acompañarlos, todos están corriendo un riesgo", explicó una de las docentes de la zona.

Una madre y sus dos hijas de 3 y 5 años murieron ahogadas al ser arrastradas por una quebrada en Tuluá
RELACIONADO

Una madre y sus dos hijas de 3 y 5 años murieron ahogadas al ser arrastradas por una quebrada en Tuluá

Puentes a punto de colapsar y niños en alto riesgo para ir a clase

La situación se agravó tras el colapso de un puente, dejando a la comunidad educativa sin una ruta segura de acceso.

Las familias han solicitado reiteradamente a las autoridades la construcción de infraestructura que garantice condiciones seguras para el trayecto escolar.

Uriel González, director administrativo y financiero de la Secretaría de Educación del Tolima, informó sobre las medidas que evalúa la gobernación:

Tenemos tres opciones. Uno, lo que tiene que ver con virtualidad, que lo estamos analizando toda vez de que obviamente las conexiones no son las mejores. Dos, un tema de semipresencialidad y tres, un tema de guías.

González detalló tres líneas de acción, a corto plazo, garantizar la asistencia educativa mediante las opciones mencionadas; en un plazo medio, revisar las mejores rutas disponibles en coordinación con el alcalde municipal y la comunidad; y a largo plazo, realizar las inversiones necesarias para la construcción del puente colapsado.

Esto sí lo vamos a hacer junto con los padres de familia, cuál es la mejor forma. O en últimas, el docente llegue a este territorio como tal o a un punto específico para orientar a las distintas clases que deben orientar.

Desbordamiento de quebrada en Cundinamarca dejó una mujer fallecida y 18 municipios afectados por lluvias
RELACIONADO

Desbordamiento de quebrada en Cundinamarca dejó una mujer fallecida y 18 municipios afectados por lluvias

Aumenta el riesgo de los niños por las lluvias y aún no hay una solución

La comunidad educativa insiste en que las condiciones actuales ponen en riesgo la integridad de los menores. El aumento de las lluvias en el país incrementa el peligro en los cruces de corrientes de agua que crecen sin aviso previo.

Según González, la Gobernación viene realizando estudios desde el año anterior para determinar las inversiones en infraestructura física necesarias.

Sin embargo, con el inicio del año escolar, las familias demandan soluciones inmediatas que garanticen el derecho fundamental a la educación en condiciones seguras.

Hallan sin vida a niña de seis años que cayó a un río en Tuluá
RELACIONADO

Hallan sin vida a niña de seis años que cayó a un río en Tuluá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

La UNGRD está en territorio nacional para atender emergencia por lluvias: Carlos Carrillo

Bogotá

Apartan del cargo a subintendente de la Policía por agredir a un compañero de Transmilenio

Corte Suprema de Justicia

Corte suprema negó por segunda vez a Andrés Calle la revocatoria de medida de aseguramiento

Otras Noticias

Ciberseguridad

Nuevas estafas telefónicas en 2026: las modalidades que están utilizando los falsos call centers

¿Cómo identificar el spam telefónico y evitar estafas bancarias en Colombia? Atento a las nuevas modalidades de los ciberdelincuentes.

España

Gobierno español busca prohibir las redes sociales a menores de 16 años

Según el presidente Pedro Sánchez, se buscará que las plataformas refuercen sus controles de verificación de edad.

La casa de los famosos

Shock: así fue la reacción de Karina García ante la expulsión de Johanna Fadul

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe podría ser sancionado por la Conmebol por el mal estado de la grama de El Campín

Enfermedades

Cólicos menstruales: expertos revelan consejos de cuidado personal para evitar dolor