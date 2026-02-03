Lluvias aumentan el riesgo para niños que cruzan peligrosos puentes en Ortega, Tolima: esto respondieron

En la zona rural del municipio de Ortega, departamento de Tolima, llegar a la escuela representa un desafío diario para estudiantes que deben caminar hasta dos horas enfrentando condiciones climáticas adversas y cruzando pasos improvisados sobre ríos y quebradas que aumentan su caudal con las lluvias.

Los estudiantes comienzan su trayecto desde las 4:30 de la mañana, acompañados obligatoriamente por sus padres debido a los riesgos que implica el recorrido.

"Los niños están a dos horas de camino de la sede para poder llegar. Siempre tiene que venir un padre de familia a acompañarlos, todos están corriendo un riesgo", explicó una de las docentes de la zona.

Puentes a punto de colapsar y niños en alto riesgo para ir a clase

La situación se agravó tras el colapso de un puente, dejando a la comunidad educativa sin una ruta segura de acceso.

Las familias han solicitado reiteradamente a las autoridades la construcción de infraestructura que garantice condiciones seguras para el trayecto escolar.

Uriel González, director administrativo y financiero de la Secretaría de Educación del Tolima, informó sobre las medidas que evalúa la gobernación:

Tenemos tres opciones. Uno, lo que tiene que ver con virtualidad, que lo estamos analizando toda vez de que obviamente las conexiones no son las mejores. Dos, un tema de semipresencialidad y tres, un tema de guías.

González detalló tres líneas de acción, a corto plazo, garantizar la asistencia educativa mediante las opciones mencionadas; en un plazo medio, revisar las mejores rutas disponibles en coordinación con el alcalde municipal y la comunidad; y a largo plazo, realizar las inversiones necesarias para la construcción del puente colapsado.

Esto sí lo vamos a hacer junto con los padres de familia, cuál es la mejor forma. O en últimas, el docente llegue a este territorio como tal o a un punto específico para orientar a las distintas clases que deben orientar.

Aumenta el riesgo de los niños por las lluvias y aún no hay una solución

La comunidad educativa insiste en que las condiciones actuales ponen en riesgo la integridad de los menores. El aumento de las lluvias en el país incrementa el peligro en los cruces de corrientes de agua que crecen sin aviso previo.

Según González, la Gobernación viene realizando estudios desde el año anterior para determinar las inversiones en infraestructura física necesarias.

Sin embargo, con el inicio del año escolar, las familias demandan soluciones inmediatas que garanticen el derecho fundamental a la educación en condiciones seguras.