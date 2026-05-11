¿Quiénes son los tres cabecillas del Tren de Aragua por los que EE. UU. ofrece 50 millones de dólares?

El Gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el Tren de Aragua al anunciar recompensas que alcanzan los 50 millones de dólares por información que permita localizar, capturar o conseguir la condena de los tres principales líderes de esta organización criminal de origen venezolano.

La iniciativa hace parte de los esfuerzos para desarticular las estructuras de delincuencia organizada transnacional.

¿Quiénes son los tres objetivos del Tren de Aragua para EE. UU.?

La mayor recompensa dirigida a Yohan José Romero, conocido con el alias de Yohan Petrica, por quien Washington elevó la recompensa de cuatro a 20 millones de dólares.

Los otros dos señalados son Giovanni Vicente Mosquera Serrano, conocido como ‘Giovanni’ y ‘El Viejo’, por quien la oferta pasó de cinco a 15 millones de dólares, y Juan Gabriel Rivas Núñez, alias ‘Juancho’, para quien se estableció una nueva recompensa de 15 millones.

Con estas tres ofertas, las autoridades estadounidenses buscan obtener información que conduzca al arresto y eventual condena de quienes identifican como los principales responsables de la estructura criminal.

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¿Quiénes son los tres hombres buscados por Washington?

Según los documentos judiciales citados por el Departamento de Estado, Yohan José Romero sería el actual máximo jefe del Tren de Aragua y tendría bajo su dirección las operaciones de la organización.

Entre las actividades que se le atribuyen figuran el narcotráfico, la extracción ilegal de oro en Venezuela y los asesinatos. Por estos señalamientos, Estados Unidos incrementó considerablemente la recompensa que ya ofrecía por información relacionada con su paradero.

En el segundo nivel de mando aparecen Giovanni Vicente Mosquera Serrano y Juan Gabriel Rivas Núñez, identificados como los principales subordinados de Romero.

Mosquera Serrano tendría bajo su supervisión las operaciones del grupo en Estados Unidos, Colombia y Centroamérica. Además, figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Las autoridades estadounidenses también lo relacionan con diferentes episodios de violencia asociados con robos, extorsiones y secuestros.

Por su parte, Rivas Núñez tendría a cargo la coordinación de las actividades de la organización criminal en territorio venezolano.

¿Cómo entregar información a EE. UU. y acceder a las recompensas?

Las ofertas económicas hacen parte del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP), mecanismo mediante el cual Estados Unidos busca obtener colaboración para combatir estructuras criminales que operan en diferentes países.

Las personas que tengan información sobre los tres señalados pueden comunicarse directamente con el FBI a través del número +12817879939. El contacto está habilitado para llamadas, mensajes de texto, WhatsApp y Telegram.

Quienes se encuentren fuera de Estados Unidos también pueden acudir a la embajada o al consulado estadounidense más cercano. Dentro del territorio norteamericano, está disponible la oficina local del FBI de cada ciudad.

El Departamento de Estado aseguró que la identidad de quienes proporcionen información será mantenida bajo estricta confidencialidad. También aclaró que los funcionarios y empleados del Gobierno no pueden recibir recompensas por datos suministrados en cumplimiento de sus funciones oficiales.