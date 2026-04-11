¿Qué es la rabdomiólisis, la afección que sufrió Rachel Apa en la Maratón de Nueva York?

La rabdomiólisis fue la afección que, según informó la familia, causó la muerte de Rachel Apa, una estadounidense de 24 años que se desplomó cerca del kilómetro 39 de la Maratón de Nueva York, el pasado 1 de noviembre. La condición puede aparecer tras un esfuerzo muscular extremo y provocar daños graves en los riñones y otros órganos.

La joven participaba por primera vez en una prueba de 42 kilómetros y lamentablemente, cuando estaba a poco más de tres kilómetros de la meta, sufrió una emergencia médica en Central Park.

Personas que presenciaban la carrera y personal médico le practicaron maniobras de reanimación y utilizaron un desfibrilador. Posteriormente fue trasladada a un hospital, donde falleció. Su padre informó que los médicos atribuyeron su muerte a la rabdomiólisis, aunque las autoridades forenses de Nueva York indicaron que investigaban el caso.

¿Qué es la rabdomiólisis y cómo afecta al organismo?

La rabdomiólisis es una lesión muscular que ocurre cuando las fibras del músculo se dañan y liberan sustancias de su interior al torrente sanguíneo. Entre ellas está la mioglobina, una proteína que puede afectar los riñones y provocar una lesión renal aguda.

En situaciones graves, también puede alterar los niveles de electrolitos, como el potasio, y desencadenar complicaciones cardíacas potencialmente mortales.

Aunque puede presentarse después de accidentes, traumatismos, exposición al calor o ciertas enfermedades y medicamentos, también está relacionada con el ejercicio físico de alta intensidad. Los entrenamientos excesivos y los esfuerzos prolongados pueden aumentar el riesgo, incluso en personas con buena condición física.

¿Cuáles son los síntomas de la rabdomiólisis?

Una de las dificultades para reconocer esta afección es que sus señales pueden confundirse con las molestias habituales después de entrenar. Entre los síntomas de alerta están:

Dolor muscular intenso o desproporcionado al esfuerzo realizado.

Debilidad o cansancio extremo.

Inflamación o hinchazón de los músculos.

Orina oscura, de color marrón, similar al té o a la Coca-Cola.

Disminución de la cantidad de orina.

Náuseas y, en algunos casos, pérdida del conocimiento.

¿Cómo se puede prevenir y tratar esta condición?

Ante síntomas sospechosos después de una actividad física intensa, es necesario buscar atención médica inmediata. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de sangre, especialmente para medir la creatina quinasa, una sustancia que aumenta cuando existe daño muscular.

El tratamiento suele incluir líquidos por vía intravenosa para proteger los riñones y corregir alteraciones del organismo. En los casos más graves puede ser necesaria la diálisis.

Para reducir riesgos durante el ejercicio, los especialistas recomiendan aumentar progresivamente la intensidad y duración de los entrenamientos, permitir la recuperación muscular y evitar exigencias para las que el cuerpo no está preparado. La hidratación también es importante: aunque la deshidratación no causa directamente la rabdomiólisis, puede agravar sus efectos.

La muerte de Rachel Apa puso atención sobre una complicación poco conocida del ejercicio extremo. Reconocer las señales de alarma y no confundir un dolor muscular inusual con el cansancio normal después de entrenar puede ser determinante para recibir atención a tiempo.