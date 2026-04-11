La OMS alerta por los bajos niveles de actividad física entre adolescentes de todo el mundo

La falta de actividad física entre los adolescentes se mantiene como una preocupación para la salud pública mundial. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encontró que alrededor de 240 millones de jóvenes de entre 11 y 17 años no realizaron al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a fuerte en ningún día de la semana anterior a la encuesta.

El estudio, publicado en la revista The Lancet Global Health, recopiló información de más de 3,2 millones de adolescentes de ambos sexos en 140 países y territorios. Según los resultados, uno de cada cuatro jóvenes reconoció no haber realizado actividad física durante al menos una hora en ningún día de la semana evaluada.

Las cifras también muestran que la frecuencia de ejercicio entre los adolescentes es baja. En promedio, los jóvenes afirmaron realizar actividad física apenas 2,7 días por semana. Además, solamente el 14 % manifestó practicarla todos los días.

¿Cuántos adolescentes no realizan actividad física en el mundo?

De acuerdo con la OMS, aproximadamente 240 millones de adolescentes no cumplen con el mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a fuerte en ninguno de los siete días de la semana. El resultado representa a cerca del 25 % de la población adolescente evaluada.

La investigación también advierte que no se han registrado avances significativos en los últimos 15 años. La organización señala que los niveles de actividad física se mantienen prácticamente sin cambios a escala mundial, lo que refleja la persistencia de un problema que afecta a millones de jóvenes.

La OMS recuerda que la inactividad física constituye un importante factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

¿Por qué las niñas presentan mayores niveles de inactividad física que los niños?

Uno de los principales hallazgos del informe es la diferencia entre ambos sexos. El 28 % de las niñas afirmó no haber realizado ninguna actividad física durante la semana anterior, frente al 22 % de los niños. La brecha también aparece entre quienes manifestaron practicar ejercicio todos los días: el porcentaje fue del 11 % entre las adolescentes y del 17 % entre los varones.

Según la OMS, esta diferencia se repite en casi todos los países incluidos en la investigación. Los resultados muestran que las adolescentes tienen una menor participación en actividades físicas y que la desigualdad se mantiene al comparar la frecuencia semanal de ejercicio.

El informe también identificó diferencias importantes entre países. En Namibia, Nepal y Filipinas, el 40 % de los adolescentes declaró no haber realizado actividad física ningún día de la semana. En contraste, Serbia y Bangladés registraron porcentajes superiores al 30 % de jóvenes que afirmaron practicarla diariamente.

Ante este panorama, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que la solución no consiste simplemente en pedirles a los adolescentes que hagan más ejercicio, sino en garantizar condiciones que faciliten la actividad física.

La solución no consiste en decirles a los adolescentes que se esfuercen más. Se trata de garantizar que colegios, calles y barrios sean lugares donde sea seguro, fácil y normal moverse, jugar y mantenerse activos.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.