Reconocida actriz en Colombia tuvo que someterse a una extracción urgente de biopolímeros

El uso de biopolímeros en distintas partes del cuerpo se convirtió en una de las prácticas más populares durante los años dos mil por lo que un importante número de mujeres y hombres se sometieron a procedimientos para inyectar esta sustancia en distintas partes del cuerpo.

Sin embargo, los devastadores efectos de este material han empezado a aparecer en distintos pacientes, quienes han decidido compartir sus testimonios en redes sociales.

En una nueva oportunidad, una reconocida actriz en el país reveló que tuvo que someterse a un procedimiento para eliminar dicho contenido de su cuerpo.

Actriz extrajo biopolímeros de su cuerpo

En esta oportunidad se trata de la actriz y modelo Daniela Tapia, reconocida por protagonizar un sin fin de telenovelas y participar en realities colombianos, quien rompió el silencio en sus redes sociales para comentar mayores detalles sobre su decisión de realizarse una extracción de biopolímeros de su cuerpo.

Según sus declaraciones, el pasado 5 de septiembre se sometió al procedimiento de extracción de dicho elemento en sus glúteos, tras haber vivido 19 años con el producto en su cuerpo. Su decisión fue impulsada ya que un especialista le manifestó los riesgos a los que su salud estaría expuesta de no sacar el elemento.

“Lo hice porque un doctor me dijo que era lo máximo, que me iba a poner la nalga súper bien y que era un producto muy seguro… y yo lo hice”, explicó.

El procedimiento, que duró cinco horas y tuvo un postoperatorio cercano a los tres meses, fue todo un éxito por lo que la mujer reveló la importancia de mantener en buen estado la salud, pues consideró como un “error” el uso de los biopolímeros.

“Fue una cirugía muy exitosa. Viví cosas muy duras, pero las supe enfrentar de la mejor forma y hoy en día estoy de alta, llena de vida, llena de salud, con todo ese veneno por fuera y enfocada en que lo más importante en la vida que es la salud”, finalizó.

Riesgos de los biopolímeros

Según la Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, los biopolímeros con siliconas líquidas inyectadas para lograr un aumento del volumen en el área deseada. No obstante, actualmente el uso de este material representa un problema de salud pública ya que, en la mayoría de los casos, son administrados por personas sin conocimientos médicos.

Por esto, los especialistas han revelado que algunos de los efectos adversos que se presentan en el cuerpo son inflamación, la migración a otras partes del cuerpo y las infecciones.