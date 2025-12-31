“Profundizará la crisis de recursos”: ANDI sobre aumento de UPC

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) expresó su preocupación por el incremento definido para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2026, al advertir que un ajuste insuficiente podría profundizar la crisis financiera del sistema de salud y afectar de manera directa el acceso de los colombianos a los servicios médicos.

ANDI se pronuncia tras aumento de la UPC

Según el pronunciamiento, la UPC es el principal mecanismo para garantizar los recursos necesarios que cubren atenciones médicas, medicamentos, terapias y tecnologías en salud.

Por ello, su actualización debe responder a criterios estrictamente técnicos y no a procesos de negociación, responsabilidad que recae en los ministerios de Salud y Hacienda, junto con el Departamento Nacional de Planeación.

La ANDI señaló que factores como el envejecimiento de la población, el aumento de la demanda de servicios y el encarecimiento de los costos de producción en salud, impactados por el salario mínimo y la inflación, deben ser plenamente reconocidos en el cálculo del incremento.

El gremio recordó que al cierre de 2025 se proyecta una siniestralidad del 105,9 %, lo que implica que por cada 100 pesos que reciben las EPS, estas gastan casi 106 pesos únicamente en la prestación de servicios de salud, sin incluir costos administrativos.

Esta situación habría generado un déficit operativo estimado en 10,2 billones de pesos durante 2025. Con base en esta realidad financiera, la ANDI advirtió que para 2026 sería necesario un aumento mínimo del 15,6 % en la UPC con el fin de comenzar a estabilizar el funcionamiento del sistema.

No obstante, el incremento promedio planteado, 12,94 %, con un aumento del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el subsidiado, implicaría un requerimiento total de 113,4 billones de pesos para financiar el sistema, incluyendo otros rubros como presupuestos máximos y licencias.

En este escenario, el aporte del Presupuesto General de la Nación debería alcanzar los 45,9 billones de pesos.

La ANDI alertó que esta distribución dejaría recursos limitados para otros usos y pidió al Ministerio de Salud reconsiderar la decisión, priorizando el aseguramiento y respetando la destinación aprobada por el Congreso.

Aunque el gremio reconoció que la igualación de las primas entre los regímenes subsidiado y contributivo es un objetivo positivo, advirtió que un incremento insuficiente en el régimen contributivo no cubriría los costos reales de la atención.

Esto podría generar un déficit cercano a los 3,7 billones de pesos, recursos que dejarían de llegar a hospitales, clínicas, personal de salud y, en última instancia, a los pacientes.

Para la ANDI, apropiar la totalidad de los recursos autorizados y ajustar la UPC a un nivel más cercano al requerido es un paso clave para enfrentar la crisis financiera del sector.