El Gobierno sacude el país con cambios en las EPS: así será la distribución tras polémico decreto

Lo preocupante es que varios territorios quedarán en manos de EPS intervenidas y con saldos en rojo.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
08:58 p. m.
El Gobierno emitió un decreto que ordena el traslado masivo de pacientes entre diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS), una medida que beneficiará principalmente a tres intervenidas por el Estado y que modifica radicalmente el mapa de prestación de servicios.

Las EPS intervenidas Nueva EPS, SOS (Servicio Occidental de Salud) y Savia Salud serán las principales beneficiadas. 164 municipios quedarán bajo la operación exclusiva de dos entidades intervenidas, lo que genera preocupación entre afiliados y autoridades locales sobre la calidad del servicio.

Nueva EPS: entre las beneficiadas por la medida

Sanitas resulta ser la más afectada, dado que deberá retirarse de 17 departamentos con sus capitales y 370 municipios. Saldrá de Medellín, Cartagena, Santa Marta, Popayán, Valledupar, Manizales, Pereira, Montería, Florencia, Riohacha y Sincelejo.

Por su parte, Sura abandonará la operación en cinco capitales y 71 municipios, incluyendo algunos con alta cantidad de usuarios como Chía y Soacha en Cundinamarca.

¿Cómo queda la distribución?

Antioquia se perfila como uno de los departamentos más afectados. En Medellín quedarán operando Nueva EPS, Salud Total, Sura y Savia Salud; siendo la primera y la última las más beneficiadas.

La oposición y reacciones contrarias no se han hecho esperar. Representantes de usuarios manifestaron que la situación es nefasta. Desde Antioquia se están liderando jornadas de protesta para que el Gobierno suspenda o anule el decreto.

En regiones específicas, la concentración será aún mayor. En el departamento de Casanare, Capresoca y Nueva EPS serán las únicas disponibles en 15 de los 19 municipios. En Popayán, la afiliación será exclusiva de tres EPS intervenidas: Nueva EPS, Asmet Salud y SOS.

Sanitas y Sura también salen del Cauca, donde quedará operando la EPS Asociación Indígena del Cauca. Nueva EPS quedará con operación exclusiva en múltiples municipios: 116 en Boyacá, 85 en Cundinamarca, 70 en Santander, 30 en Nariño, 27 en Bolívar y 27 en Tolima.

