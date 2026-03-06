El Gobierno sacude el país con cambios en las EPS: así será la distribución tras polémico decreto

El Gobierno emitió un decreto que ordena el traslado masivo de pacientes entre diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS), una medida que beneficiará principalmente a tres intervenidas por el Estado y que modifica radicalmente el mapa de prestación de servicios.

Las EPS intervenidas Nueva EPS, SOS (Servicio Occidental de Salud) y Savia Salud serán las principales beneficiadas. 164 municipios quedarán bajo la operación exclusiva de dos entidades intervenidas, lo que genera preocupación entre afiliados y autoridades locales sobre la calidad del servicio.

Nueva EPS: entre las beneficiadas por la medida

Sanitas resulta ser la más afectada, dado que deberá retirarse de 17 departamentos con sus capitales y 370 municipios. Saldrá de Medellín, Cartagena, Santa Marta, Popayán, Valledupar, Manizales, Pereira, Montería, Florencia, Riohacha y Sincelejo.

Por su parte, Sura abandonará la operación en cinco capitales y 71 municipios, incluyendo algunos con alta cantidad de usuarios como Chía y Soacha en Cundinamarca.

¿Cómo queda la distribución?

Antioquia se perfila como uno de los departamentos más afectados. En Medellín quedarán operando Nueva EPS, Salud Total, Sura y Savia Salud; siendo la primera y la última las más beneficiadas.

La oposición y reacciones contrarias no se han hecho esperar. Representantes de usuarios manifestaron que la situación es nefasta. Desde Antioquia se están liderando jornadas de protesta para que el Gobierno suspenda o anule el decreto.

En regiones específicas, la concentración será aún mayor. En el departamento de Casanare, Capresoca y Nueva EPS serán las únicas disponibles en 15 de los 19 municipios. En Popayán, la afiliación será exclusiva de tres EPS intervenidas: Nueva EPS, Asmet Salud y SOS.

Sanitas y Sura también salen del Cauca, donde quedará operando la EPS Asociación Indígena del Cauca. Nueva EPS quedará con operación exclusiva en múltiples municipios: 116 en Boyacá, 85 en Cundinamarca, 70 en Santander, 30 en Nariño, 27 en Bolívar y 27 en Tolima.