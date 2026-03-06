Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 6 de marzo de 2026

El final de la jornada de este 6 de marzo de 2026 llegó acompañado por uno de los momentos que muchos jugadores esperan cada día: el anuncio del resultado del Super Astro Luna.

Este sorteo nocturno forma parte de los juegos de azar más consultados en Colombia y suele generar interés apenas se divulga la combinación ganadora.

A lo largo del día, apostadores en distintas ciudades realizaron sus jugadas con diferentes estrategias. Algunos eligieron cifras que repiten con frecuencia, otros decidieron cambiar su combinación habitual y también hubo quienes dejaron la elección al azar. Sin importar la forma de apostar, todos esperaban el mismo instante: el momento en que se revelan el número y el signo del zodiaco.

¿Quiénes ganaron tras el sorteo del Super Astro Luna de este 6 de marzo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 6 de marzo de 2026

Como todos los viernes, el sorteo del Super Astro Luna comenzó a las 10:50 de la noche.

La presentadora fue mostrando cada una de las balotas y, posteriormente, el delegado de Coljuegos avaló el resultado.

En esta ocasión, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

En el Super Astro Luna siempre hay un resultado que marca el cierre del día para muchos jugadores

Este juego de azar tiene una particularidad que lo hace diferente a otros juegos: su resultado suele conocerse cuando el día está terminando. Por eso, para muchos apostadores revisar esta combinación se convierte casi en el último chequeo antes de cerrar la jornada.

El formato del juego también influye en su popularidad. Al requerir la coincidencia entre números y un signo zodiacal, la apuesta incorpora un elemento adicional que muchos jugadores consideran al elegir su jugada.

Recuerde que el siguiente sorteo del Super Astro Luna será el sábado 7 de marzo de 2026 y que el resultado exacto se podrá consultar aquí en el portal web de Noticias RCN.