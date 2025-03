Denuncian presuntas irregularidades en la adquisición de equipos básicos de salud

El representante a la Cámara, Andrés Forero, denuncia presuntas irregularidades en la adquisición de equipos básicos de salud a hospitales públicos. El congresista sostuvo que las cuentas no cuadran.

Forero sostuvo que entre 2022 y 2024, el Ministerio de Salud giró a distintos hospitales una suma de 1.6 billones de pesos para equipos básicos en salud (EBS). Sin embargo, solamente habrían sido ejecutados 317 mil millones (20%), lo que se traduce en un vacío de $1.2 billones.

¿A dónde están llegando los recursos?

Los equipos básicos de salud son los profesionales que le prestan servicio a las comunidades, un punto clave en la reforma que lidera el Gobierno.

En ese orden de ideas, el Gobierno no tendría claridad de esta parte de los recursos. La información fue enviada por el ministerio como respuesta a las solicitudes de Forero, lo cual confirma este fallo en las cuentas.

“Realmente el Gobierno está a ciegas. No puedo decir que no hayan ejecutado los recursos, pero no sabe en qué lo ejecutaron y con semejante opacidad quieren aprobar una reforma estatizante”, afirmó el congresista. Los recursos estarían llegando a papelerías, gorros, transporte y un dron.

522 procesos de responsabilidad fiscal por $11 billones

Por malos manejos en el sector salud, la Contraloría tiene 522 procesos de responsabilidad fiscal por 11 billones de pesos.

Adicionalmente, ha proferido 111 imputaciones de responsabilidad fiscal de 498.539 millones de pesos. También se han logrado 41 fallos por $542.995 millones.

El trabajo de la Contraloría ha permitido el resarcimiento por 10.849 millones de pesos, junto con un recaudo de coactivo por $174. 230 millones. Para la entidad, esta información demuestra el uso indebido de los recursos.

Las actuaciones fiscales en 2024 consolidaron 871 hallazgos administrativos. De este número, 182 tienen presunta incidencia fiscal por 181.049 millones de pesos.