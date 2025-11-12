Estos son algunos de los signos que indicarían un posible cáncer de lengua, según especialistas

El cáncer de lengua es un tipo de cáncer que inicia como un crecimiento de células que pueden comenzar tanto en la boca como en la garganta. Cuando este se da en la boca se presentan síntomas de manera inmediata por lo que dentistas podrían llegar a diagnosticarlo gracias a su ubicación.

Cuando se da en la garganta puede avanzar durante un largo periodo de tiempo sin generar ningún síntoma por lo que este suele diagnosticarse cuando las células cancerosas ya se han diseminado a los ganglios linfáticos del cuello.

¿Por qué se genera el cáncer de lengua?

Según Mayo Clinic, el cáncer de lengua se forma cuando las células sanas en la lengua desarrollan cambios en su respectivo ADN. Al generarse una producción excesiva de células se pueden desarrollar bultos que se denominan tumores y que con el tiempo pueden diseminarse por distintas áreas del cuerpo.

Aunque aún no es claro cuáles son las principales causas por las que esto se desarrolla en el cuerpo de las personas, los especialistas explicaron que algunos tipos de cáncer de lengua que ocurren en la garganta se desarrollan cuando el paciente posee el virus del papiloma humano. Este tipo de cáncer posee una mejor respuesta al tratamiento que el que no se relaciona con esta enfermedad por contacto sexual.

Algunos de los factores de riesgo más comunes son el consumo de tabaco, consumo de alcohol y exposición al virus del papiloma humano. De igual manera, otra de los factores son ser hombre, tener una edad avanzada, problemas en la higiene bucal, tener un sistema inmunitario débil.

¿Cómo prevenir el cáncer de lengua?

Según Mayo Clinic, es trascendental evitar el consumo de tabaco para prevenir este tipo de cáncer ya que es trascendental crear estrategias que ayuden a dejarlo por completo. Limitar el consumo de alcohol o hacerlo con moderación es otra de las sugerencias que expertos ofrecen ya que para las mujeres se aconseja beber una bebida al día y para los hombres dos.

Realizarse exámenes médicos dentales con rigurosidad y regularidad puede detectar signos tempranos de este tipo de cáncer o cambios precancerosos.