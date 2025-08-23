Industria farmacéutica acumula una cartera superior a los 4 billones y alerta sobre desfinanciamiento en el sistema de salud

El panorama financiero de las farmacéuticas en Colombia atraviesa un momento crítico. Así lo revela el más reciente informe de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), correspondiente al primer semestre de 2025, que advierte sobre una cartera vencida que ya supera los 4,3 billones de pesos.

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de la asociación expresó su preocupación ante el creciente deterioro de los tiempos de pago en el sistema de salud: “Tenemos una cartera que creció aproximadamente al 35% y un tiempo de cobro de aproximadamente 150 días, incluso, podemos hablar de medio año, y de una cartera morosa que pasa del 18% a cerca del 45% y una cartera acumulada por encima de los 4 billones de pesos”.

Uno de los principales factores detrás de esta situación, según el gremio, es la insuficiencia de los recursos asignados a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Crisis es generada por el desfinanciamiento, no siempre por el desabastecimiento:

“La insuficiencia de la UPC está afectando o impactando directamente a la situación de la cartera del sistema. Y lo segundo es el impacto que esto está teniendo en los presupuestos máximos para la audiencia (…) Llamamos presupuestos máximos a todo ese costo que tienen los tratamientos y enfermedades que están fuera del plan básico de salud”, explicó Gaitán.

E insiste en que, a pesar de que se han hecho esfuerzos por parte del Estado, como giros cercanos a los 29 billones de pesos “no ha sido suficiente. Todos los días se acumula una deuda en el sistema que ya se ve reflejada en las cifras de la cartera, en la deuda acumulada, etcétera. Y para eso, quiero extender una invitación a que encontremos una solución, porque al final se trata de que busquemos soluciones”.

La crisis también se refleja en los reportes sobre desabastecimiento de medicamentos en hospitales y clínicas. Aunque existe un protocolo oficial para el monitoreo del suministro, Gaitán reveló que el problema de fondo no es la falta de medicamentos sino el deterioro financiero que afecta la cadena de distribución: “Si uno lo monitorea permanentemente, lo cual se puede hacer, podrán encontrar que realmente en Colombia hay disponibilidad de medicamentos (…) Pero cuando la cadena se rompe y hablo de cualquier parte de la cadena, se pueden generar demoras, retrasos, y ahí es donde tenemos que sentarnos a hablar, pero ya no hablamos de desabastecimiento, aquí hablamos de desfinanciamiento, desde unos presupuestos máximos con un recorte bastante elevado”.

¿Qué dice el sector farmacéutico sobre la intención del Gobierno de fabricar medicamentos en territorio nacional?

AFIDRO también se refirió a la iniciativa del Gobierno Nacional de impulsar la producción local de medicamentos. Si bien valoran los esfuerzos por aumentar la oferta, el gremio advierte sobre los riesgos de pretender sustituir la innovación con simples procesos de fabricación.

“En realidad, nosotros respetamos cualquier intención de generar la suficiente oferta para los pacientes. Pero sí llama la atención cuando hablamos de innovación (…) Ahí hay detrás un proceso que puede demorarse 10 años en las etapas de investigación, pruebas, ensayos clínicos, la inversión”, señaló Gaitán.

La organización destacó los avances que ha traído la innovación en salud, como tratamientos efectivos para enfermedades como el VIH, la hemofilia y distintos tipos de cáncer, y subrayó que la humanidad hoy tiene mejores condiciones de vida gracias a estos desarrollos.

Sin embargo, advirtieron que: “Sustituir rápidamente la inestabilidad, simplemente con una fábrica producción, puede ser complejo, puede ser riesgoso y puede ser un tránsito que afecte la vida de las personas. El llamado que hacemos involucra al sistema, al Gobierno Nacional, para lograr atender una necesidad latente en la que venimos insistiendo desde hace años: una estructura financiera que cumpla las necesidades del sector salud en el país”.

AFIDRO insiste en la necesidad de reajustar la UPC y comprender que el sistema de salud colombiano aún sufre las secuelas de la pandemia de covid-19, además del impacto del envejecimiento poblacional, factores que hacen urgente una reforma estructural en el modelo de financiación en el sector.