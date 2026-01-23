Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla

La Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, desmanteló una peligrosa red criminal dedicada al tráfico ilegal de medicamentos en Barranquilla y su área metropolitana, incautando más de 30.200 dosis de productos farmacéuticos vencidos que estaban siendo comercializados en el centro de la ciudad.

Desmantelan red que comercializaba medicamentos vencidos en Barranquilla

El operativo culminó con la captura de dos personas, un hombre de 29 años y otro de 44 años, quienes fueron detenidos por delitos como enajenación ilegal de medicamentos y corrupción de alimentos, según informaron las autoridades.

Así lo confirmó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía de Barranquilla, quien brindó declaraciones sobre el operativo.

“Mediante diligencia de allanamiento y registro en la ciudad de Barranquilla, realizados en tres establecimientos ubicados en el centro de la ciudad, fueron capturadas dos personas. Por los delitos de enajenación ilegal de medicamentos y corrupción de alimentos”, reveló Camelo.

Las diligencias de allanamiento y registro se realizaron en tres establecimientos comerciales ubicados en el centro de Barranquilla, la zona de mayor actividad comercial de la capital del Atlántico.

Las investigaciones revelaron que los capturados serían responsables de camuflar medicamentos vencidos en estanterías y formas de exhibición, mezclándolos entre productos que sí cumplen con los requisitos legales para su consumo, con el objetivo de evadir el control de las autoridades sanitarias.

Los medicamentos incautados incluían productos de uso institucional que representaban un grave riesgo para la salud pública.

Autoridades hacen llamado por venta de medicamentos vencidos

Las autoridades de salud advirtieron que más personas estarían detrás de esta red criminal, que ha convertido una aparente alternativa económica para familias y sectores vulnerables en una trampa mortal que pone en riesgo la vida de los ciudadanos.

Por ello, las autoridades recomiendan a cada comprador revisar cuidadosamente la fecha de vencimiento y los lotes de expedición de los medicamentos antes de adquirirlos.