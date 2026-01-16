CANAL RCN
Colombia

Procuraduría exige a Nueva EPS ajustes urgentes en plan de contingencia por fallas en entrega de medicamentos

El ente de control instó a la entidad a tomar medidas inmediatas y contundentes para garantizar la entrega oportuna de los tratamientos a la población afiliada.

Crisis Nueva EPS
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

enero 16 de 2026
05:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación lanzó un nuevo llamado a la Nueva EPS ante el creciente número de quejas de usuarios por la falta de distribución y dispensación de medicamentos en diferentes regiones del país.

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio
RELACIONADO

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio

El ente de control instó a la entidad a tomar medidas inmediatas y contundentes a través del plan denominado “Estrategia de atención en Contingencia por Transición de Gestor Farmacéutico”, con el fin de garantizar la entrega oportuna de los tratamientos a la población afiliada.

Procuraduría exige ajustes urgentes al plan

Tras una exhaustiva revisión del plan de contingencia, el Ministerio Público exhortó a los funcionarios de la EPS a realizar “ajustes urgentes” en aspectos clave como el objetivo de la estrategia, el detalle de las acciones en cada departamento y la población afectada, la especificación del modelo de atención y la matriz de riesgos.

Paciente con trasplante de riñón se encadenó durante 10 horas a una de las sedes de Nueva EPS para reclamar sus medicamentos
RELACIONADO

Paciente con trasplante de riñón se encadenó durante 10 horas a una de las sedes de Nueva EPS para reclamar sus medicamentos

Requerimiento para garantizar continuidad en la entrega

En consecuencia, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social requirió a los servidores públicos de la entidad que informen los avances y soportes de las acciones previstas.

El propósito es evitar que se repitan episodios de “intermitencia e interrupción” en el reparto de medicamentos y tratamientos, que han generado preocupación entre los usuarios.

¿El ministro de Salud desconoce el calvario de los pacientes afiliados a la Nueva EPS?
RELACIONADO

¿El ministro de Salud desconoce el calvario de los pacientes afiliados a la Nueva EPS?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Gobernadores que no se acatarán al decreto de emergencia económica se reunirán con el ministro de Hacienda

Medellín

Perrita es abandonada con su caja de juguetes en Medellín y su historia se hace viral

Violencia de género

Juez envía a prisión a Wilson Sarria por tentativa de feminicidio contra su ex pareja

Otras Noticias

James Rodríguez

James Rodríguez estaría cerca de definir su nuevo equipo rumbo al Mundial 2026

Revelaron detalles del club que busca fichar a James Rodríguez como su jugador insignia. Este sería el equipo que contrataría al colombiano.

Turismo

¿Cuándo es el próximo puente festivo en Colombia? La larga espera que viene en 2026

Los colombianos deberán esperar varias semanas para el próximo puente festivo. Conozca la fecha, el motivo y cómo queda el calendario 2026.

Venezuela

Venezuela liberó a ciudadanos europeos detenidos tras elecciones de 2024

Cristiano Ronaldo

¡Adorable! Alana, hija de Cristiano Ronaldo, sorprende con su talento para el canto

Ministerio de Salud

“Ellos seguían trabajando y no tenían para el arriendo”: gerente de Hospital de Itagüí sobre funcionarios