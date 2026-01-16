Procuraduría exige a Nueva EPS ajustes urgentes en plan de contingencia por fallas en entrega de medicamentos

La Procuraduría General de la Nación lanzó un nuevo llamado a la Nueva EPS ante el creciente número de quejas de usuarios por la falta de distribución y dispensación de medicamentos en diferentes regiones del país.

RELACIONADO Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio

El ente de control instó a la entidad a tomar medidas inmediatas y contundentes a través del plan denominado “Estrategia de atención en Contingencia por Transición de Gestor Farmacéutico”, con el fin de garantizar la entrega oportuna de los tratamientos a la población afiliada.

Procuraduría exige ajustes urgentes al plan

Tras una exhaustiva revisión del plan de contingencia, el Ministerio Público exhortó a los funcionarios de la EPS a realizar “ajustes urgentes” en aspectos clave como el objetivo de la estrategia, el detalle de las acciones en cada departamento y la población afectada, la especificación del modelo de atención y la matriz de riesgos.

RELACIONADO Paciente con trasplante de riñón se encadenó durante 10 horas a una de las sedes de Nueva EPS para reclamar sus medicamentos

Requerimiento para garantizar continuidad en la entrega

En consecuencia, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social requirió a los servidores públicos de la entidad que informen los avances y soportes de las acciones previstas.

El propósito es evitar que se repitan episodios de “intermitencia e interrupción” en el reparto de medicamentos y tratamientos, que han generado preocupación entre los usuarios.