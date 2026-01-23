¿Qué hacer ante retrasos en autorizaciones y falta de medicamentos en Bogotá?: Secretario de Salud responde

La crisis del sistema de salud en Bogotá alcanza niveles críticos tras la intervención de varias EPS. Gerson Bermonyt, secretario de Salud de Bogotá señaló que la Personería ha reportado cerca de 2.000 quejas por falta de atención médica, demoras en la entrega de medicamentos y dificultades para acceder a citas y tratamientos.

RELACIONADO Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS

Debo decirlo, incluso con todas las dificultades, era mejor antes de la intervención que hoy con la intervención.

El funcionario reveló que el incremento de deudas en las subredes públicas alcanzó el 118% desde que las EPS fueron intervenidas. En el caso específico de Nueva EPS, la deuda con las cuatro subredes hospitalarias pasó de 50.000 millones de pesos a 113.000 millones de pesos después de la intervención.

La crisis de salud se agudiza por las deudas de las EPS

La Secretaría de Salud recibe anualmente aproximadamente 36.000 quejas, de las cuales el 30% corresponden a EPS intervenidas como Famisanar y Nueva EPS. Bermont señaló que estas entidades cesaron los pagos y no están realizando contratación de servicios con las subredes hospitalarias.

El secretario explicó que la crisis generalizada del sistema de salud a nivel nacional obedece al déficit en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que la Corte Constitucional ordenó revisar para 2025, pero que el Gobierno Nacional no actualizó oportunamente.

Ese déficit tiene consecuencias en la prestación del servicio finalmente, en medicamentos, atenciones y todo.

¿Qué hacer ante retrasos entrega de autorizaciones y medicamentos en Bogotá?

De acuerdo con Bermont, los pacientes están ingresando desesperadamente por los servicios de urgencias para recibir atención, ya que no encuentran una red apropiada a través de las aseguradoras intervenidas.

Como respuesta a la crisis, Capital Salud, la EPS del Distrito, implementó un modelo que eliminó las autorizaciones de los medicamentos en un 80%.

Hoy los pacientes de Capital Salud llegan donde el médico, les formula, e inmediatamente van a su gestor farmacéutico a reclamar el medicamento.

Bermont también abordó el problema de los medicamentos de alto costo, señalando que el Ministerio de Salud no paga esos presupuestos máximos, afectando especialmente a personas con enfermedades huérfanas y tratamientos oncológicos.

La Secretaría de Salud ofrece canales de atención en alcaldías locales, CADES y vía WhatsApp para acompañar a los usuarios en sus gestiones y obtener respuestas ante lo retrasos que suelen presentarse a diario.