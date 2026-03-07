Nacional respiró tras la eliminación de Sudamericana y derrotó a Águilas con lo justo

Atlético Nacional consiguió un triunfo importante este sábado 7 de marzo en la liga colombiana, luego de imponerse como visitante frente a Águilas Doradas en un partido que significó un respiro para el conjunto verdolaga tras un duro golpe a nivel internacional.

Después de la reciente eliminación en la Copa Sudamericana frente a su histórico rival Millonarios, el equipo antioqueño necesitaba recuperar confianza, y lo logró con una victoria que lo vuelve a meter en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

El compromiso comenzó cuesta arriba para el cuadro visitante. Águilas Doradas aprovechó una de sus primeras aproximaciones al arco para adelantarse en el marcador, generando preocupación en el equipo dirigido desde el banquillo verdolaga y en sus seguidores, que venían de una semana compleja tras la eliminación internacional.

Sin embargo, con el paso de los minutos Nacional logró reorganizarse en el campo, recuperar el control del balón y empezar a generar peligro en territorio rival. Esa reacción terminó siendo determinante para cambiar el rumbo del partido.

Reacción verdolaga tras un inicio complicado

El empate llegó gracias a la insistencia ofensiva del conjunto paisa. El delantero Dairon Asprilla apareció en el momento indicado para igualar el marcador y devolverle tranquilidad al equipo. Su anotación permitió que Nacional retomara la confianza y se adueñara del ritmo del compromiso.

A partir de ese momento, el equipo visitante comenzó a mostrar mayor solidez en todas sus líneas. La presión en campo rival y la circulación del balón fueron claves para desgastar al conjunto local, que había iniciado el encuentro con intensidad, pero poco a poco fue cediendo terreno ante el dominio verdolaga.

El gol que selló la remontada

Cuando el partido entraba en su tramo definitivo, Nacional encontró el tanto que completó la remontada. El atacante Juan Manuel Rengifo aprovechó una acción ofensiva para enviar el balón al fondo de la red y poner en ventaja al cuadro antioqueño, desatando la celebración de sus compañeros y del cuerpo técnico.

El 2-1 terminó siendo definitivo y permitió que Atlético Nacional sumara tres puntos valiosos en condición de visitante. Con este resultado, el equipo alcanzó las 18 unidades en ocho partidos disputados, lo que lo ubica en la tercera posición de la tabla de la liga colombiana.

Además, el conjunto verdolaga cuenta con dos partidos aplazados, un factor que podría jugar a su favor en la lucha por consolidarse en los primeros lugares del campeonato. Tras una semana difícil por la eliminación internacional, la victoria ante Águilas Doradas representa un impulso anímico importante para el plantel, que ahora buscará mantener la regularidad en el torneo local y seguir escalando posiciones en la clasificación.