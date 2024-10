¡Pilas! Estos son los dulces que debe evitar en Halloween, según el Invima

Con la llegada de Halloween, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta para evitar que los consumidores, especialmente los niños, se vean expuestos a productos fraudulentos y potencialmente peligrosos.

Cada año, el aumento en el consumo de dulces y golosinas durante esta festividad trae consigo riesgos, ya que algunos productos, sin el debido control sanitario, podrían afectar seriamente la salud de quienes los consumen.

La preocupación de Invima se enfocó en prevenir riesgos ante la presencia de aquellos no regulados, que no cuentan con la respectiva certificación sanitaria, lo que implica que no han pasado por controles que garanticen su calidad y seguridad.

Asimismo, la institución advirtió que un consumo excesivo y sin control de dulces puede producir malestares gastrointestinales e intoxicaciones.

Estos son los dulces que debe evitar en Halloween, según el Invima

El Invima publicó alertas sanitarias para tres productos específicos que deben evitarse por completo, ya que no cuentan con autorización para su venta y podrían representar un riesgo para la salud: TripitosPops, Trips Ahoy y Gomitas de gelatina Trilli Big Bold Bears.

Estos han sido señalados en las alertas sanitarias No. 269, 270 y 271 de 2023 y han sido clasificados como fraudulentos; debido a su origen desconocido, estos no cumplen con los requisitos sanitarios exigidos, y su consumo podría traer serias consecuencias para la salud de quienes los ingieran.

Otro aspecto que resaltó el Invima en esta época de alta demanda de comestibles es el riesgo de los que contienen componentes de cannabis, como el Cannabidiol (CBD).

Aunque este puede ser usado en algunos casos para fines medicinales, el uso de este compuesto en alimentos no está permitido en Colombia, y su consumo en productos como dulces o golosinas es ilegal.

Recomendaciones para un consumo seguro de dulces en Halloween

Para que esta festividad se celebre sin contratiempos de salud, el instituto señaló algunas pautas fundamentales que deben seguirse al momento de adquirir y consumir golosinas y productos comestibles:

Compra de productos en establecimientos autorizados: la recomendación principal es adquirir dulces y golosinas en lugares de confianza, preferiblemente en tiendas o supermercados reconocidos que cumplan con todas las normas de salubridad.

Verificación de la información del producto: se recomienda a los consumidores revisar cuidadosamente la etiqueta de cada producto, confirmando la fecha de vencimiento, el registro sanitario y la información del fabricante.

Solo los productos que cuenten con el registro emitido por Invima son seguros para el consumo, ya que han sido sometidos a los controles de calidad necesarios.