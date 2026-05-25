¿Por qué los colombianos están dejando de comprar carro nuevo?

El mercado automotor colombiano vive un cambio profundo en las decisiones de compra de los consumidores. Hoy, los vehículos usados concentran más del 80% de las transacciones del sector, en medio de un panorama económico marcado por el aumento de las tasas de interés, la inflación y el fuerte incremento en el costo de los carros nuevos.

De acuerdo con cifras del RUNT, la ANDI y Andemos, por cada vehículo nuevo vendido en Colombia se realizan actualmente entre cuatro y cinco traspasos de automóviles usados, una tendencia que evidencia cómo los compradores están priorizando decisiones financieras más conservadoras y eficientes.

El fenómeno responde a varios factores económicos que han modificado el comportamiento del consumidor. En los últimos años, los precios de los vehículos nuevos aumentaron más de un 20%, mientras que financiar una compra mediante crédito se ha vuelto cada vez más costoso.

El impacto de la economía influye en no comprar carro nuevo

El cambio no solo está relacionado con el precio de los automóviles, sino también con la necesidad de proteger la liquidez y reducir el endeudamiento.

Mientras un carro nuevo puede perder entre el 15% y el 25% de su valor durante el primer año, adquirir un vehículo usado permite ahorros que oscilan entre el 20% y el 40% frente a modelos equivalentes.

Además de evitar el impacto inmediato de la depreciación, muchos compradores consideran que el usado ofrece una mejor relación entre costo y beneficio en un contexto donde cada peso invertido tiene mayor relevancia.

Martha Gómez, representante de Subastas & Comercio, aseguró que el consumidor colombiano no solo está migrando hacia el mercado de usados, sino también hacia modelos de compra que considera más inteligentes, como las subastas, donde el valor del vehículo es determinado directamente por el mercado y no por intermediarios.

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El carro usado dejó de verse como una opción secundaria para convertirse en una decisión racional frente a las condiciones económicas actuales.

El comprador de hoy no solo está migrando al vehículo usado, está migrando hacia modelos de compra más inteligentes como las subastas, donde el valor lo define el mercado y no el intermediario.

El cambio también alcanza al sector empresarial. Las compañías han encontrado en las subastas una herramienta para convertir activos en liquidez de manera más rápida y eficiente, optimizando inventarios y fortaleciendo sus finanzas.

Subastas & Comercio ha registrado incrementos superiores al 30% en la cantidad de participantes en algunos procesos, además de un crecimiento sostenido en la recurrencia de usuarios, lo que evidencia una mayor confianza en este modelo de comercialización.

Más allá del precio, el mercado de vehículos usados está ganando terreno gracias a factores como la transparencia, la trazabilidad y el acceso a información sobre el origen de los automotores.