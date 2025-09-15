Pantallas y niños: ¿cómo lograr un uso saludable en casa?

Expertos en psicología infantil explican qué riesgos existen, cuánto tiempo es recomendable y qué estrategias pueden ayudar a las familias a promover un uso responsable y equilibrado de la tecnología.

¿Son las pantallas dañinas para los niños?

La psicóloga clínica y especialista en desarrollo infantil Olga Lucía Yepes asegura que el problema no está en la pantalla en sí, sino en cómo, cuándo y cuánto se usa. Diversas investigaciones recientes respaldan esta visión y alertan sobre los riesgos de un consumo excesivo.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 2024), más del 50 % de los adolescentes en Estados Unidos pasa al menos cuatro horas diarias frente a una pantalla, sin contar tareas escolares. En este grupo, un 27 % reporta síntomas de ansiedad y un 25 % depresión, cifras que se reducen a la mitad entre quienes usan menos tiempo los dispositivos.

Impacto emocional y riesgos asociados

Estudios internacionales confirman que el uso intensivo de pantallas aumenta el riesgo de problemas emocionales. Una investigación publicada en arXiv (2025) reveló que niños y adolescentes con más de cuatro horas diarias de conexión tienen hasta 2,12 veces más riesgo de sufrir ansiedad y 1,65 veces más riesgo de depresión.

Además, la Universidad de California en San Francisco (2024) encontró un aumento del 35 % en síntomas depresivos entre preadolescentes que incrementaron drásticamente el tiempo en redes sociales. Por su parte, un análisis de la Universidad de Cambridge (2025) advierte que el uso adictivo de pantallas multiplica el riesgo de ideación suicida.

Tiempo de pantallas recomendado según la edad

La Academia Americana de Pediatría (AAP) establece pautas claras para un consumo saludable:

Menores de 2 años: Evitar pantallas, salvo videollamadas familiares.

2 a 5 años: Máximo 1 hora diaria, con contenido educativo y supervisado.

6 a 12 años: No más de 2 horas al día, equilibrando con actividades físicas y sociales.

Adolescentes: Establecer límites y momentos libres de pantallas, como comidas o antes de dormir.

Estas recomendaciones ayudan a reducir el impacto en la salud mental y física, además de fomentar hábitos equilibrados.

Estrategias para un uso responsable en familia

Más que prohibir, los expertos recomiendan acompañar y regular el consumo digital:

Evitar que las pantallas sean premio o castigo.

Desconectarse al menos una hora antes de dormir.

Ver contenidos juntos y conversar sobre ellos.

Definir zonas sin pantallas, como la mesa o la habitación.

Incentivar actividades alternativas: deportes, lectura, manualidades o juegos al aire libre.

Las pantallas llegaron para quedarse y forman parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes. Sin embargo, está en manos de los adultos enseñarles a usarlas con inteligencia, equilibrio y consciencia, garantizando que sean una herramienta de aprendizaje y no un factor de riesgo para su bienestar emocional.