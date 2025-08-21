CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿El chocolate negro duplica las células madre en sangre? Esto dice la medicina regenerativa

Experto en medicina regenerativa explica qué hay de cierto en el estudio de Harvard y por qué el chocolate negro no es una "cura milagrosa".

¿El chocolate negro duplica las células madre en sangre?
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
09:42 p. m.
Una afirmación del Dr. William Li, un médico e investigador de Harvard, encendió el debate en el mundo de la salud y la nutrición.

La aseveración de que consumir solo dos tazas de chocolate negro al día podría duplicar la cantidad de células madre circulantes en la sangre ha sido vista por muchos como la respuesta milagrosa a la salud cardiovascular.

Sin embargo, ¿qué tan cierta es esta afirmación? El Dr. Joaquín, reconocido especialista en medicina regenerativa, analizó los matices de este estudio.

¿El chocolate negro duplica las células madre en sangre?

Según el Dr. Joaquín, la afirmación de su colega de Harvard se basa en estudios preliminares, a menudo realizados en ratones con un número limitado de participantes.

Aunque es cierto que los flavonoides presentes en el cacao tienen propiedades antioxidantes que podrían beneficiar la salud vascular, no existe evidencia científica contundente que demuestre que el chocolate negro, por sí solo, tenga un efecto tan potente en la producción o movilización de células madre.

Para el especialista, esto es una sobresimplificación de un proceso biológico mucho más complejo.

No hay evidencia sólida ni concluyente a gran escala que respalde esta relación de manera directa, afirmó.

¿Es el chocolate negro el alimento del futuro o un mito?

El Dr. Joaquín también hizo un llamado a la cautela sobre la recomendación de "dos tazas de chocolate negro".

Esta medida es ambigua y no considera la concentración de cacao necesaria para obtener los supuestos beneficios. El experto señala que, para tener un efecto, el chocolate debe ser de al menos 70% de cacao y bajo en azúcares.

"Estos compuestos reducirían el estrés oxidativo y mejorarían la producción de óxido nítrico, lo que indirectamente favorecería la función vascular. Sin embargo, esto no significa que comer chocolate sea equivalente a un tratamiento médico", aclaró.

El especialista concluyó que el consumo de chocolate negro no es una "cura milagrosa". Es un alimento con beneficios antioxidantes, pero debe consumirse con moderación y como parte de un estilo de vida saludable que incluya ejercicio, una dieta balanceada y un buen descanso.

"El chocolate negro no cura. Es un alimento con claros beneficios antioxidantes, como muchos otros, pero debe consumirse con moderación y dentro de un estilo de vida saludable. La verdadera medicina preventiva está en la inclusión de hábitos integrales, no en soluciones mágicas", dijo.

