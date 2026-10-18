Un correo viejo o una cédula mal escrita: los errores que pueden complicar trámites médicos

Un correo electrónico que dejó de usarse puede convertirse en un obstáculo para registrar una prescripción. Lo mismo ocurre con un número de documento incorrecto o una cuenta sin activar: cuando los datos impiden validar la identidad de un profesional de la salud, algunas gestiones clínicas en línea pueden quedar bloqueadas.

Según un informe de la compañía tecnológica Biofile, siete de cada diez profesionales de la salud no han completado correctamente su inscripción en Mi Seguridad Social o presentan errores en la información asociada a su cuenta.

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Este portal del Ministerio de Salud hace parte del proceso de acceso a servicios como MIPRES, utilizado para registrar determinadas fórmulas y órdenes médicas, y RUAFND, que permite reportar nacimientos y fallecimientos.

El problema puede aparecer durante la atención

Una inconsistencia administrativa puede pasar inadvertida hasta que el profesional intenta utilizar alguna de estas herramientas.

“El problema no es solo tener un dato incorrecto. La dificultad aparece cuando el médico o el enfermero está atendiendo a un paciente y descubre que no puede validar su información o acceder con normalidad a la herramienta que necesita”, advierte Linda Aguilar, experta en interoperabilidad de Biofile.

La revisión cobra relevancia ante los ajustes de MIPRES. La Resolución 1816 de 2026 estableció una transición de tres meses, contados desde el 6 de agosto, que termina el próximo 6 de noviembre.

¿Qué comprobar antes de necesitar el servicio?

La recomendación es verificar que nombres, apellidos y documento coincidan con la identificación del usuario, y confirmar que el correo registrado siga activo. Además, también es necesario probar la función requerida: ingresar a la cuenta no garantiza tener todos los permisos.

En clínicas y hospitales, estos deben comprobarse con el administrador responsable. Además, estar inscrito en ReTHUS acredita los requisitos para ejercer, pero no habilita automáticamente los servicios digitales.

Los datos pueden corregirse cuando el portal lo permita. Si el problema persiste, es posible solicitar orientación en miseguridadsocial@minsalud.gov.co.

Asimismo, después de cualquier cambio, conviene ingresar nuevamente y comprobar que el trámite pueda completarse.