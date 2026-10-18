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Salud y Bienestar

Bluetoothing: la peligrosa droga intravenosa relacionada con el posible aumento del VIH

Esta práctica lleva a los consumidores a compartir fluidos con el objetivo de que las sustancias psicoactivas rindan más.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

octubre 18 de 2026
10:17 a. m.
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El bluetoothing ya es motivo de alarmas entre el personal de salud ante los riesgos que dicha práctica ocasiona en los consumidores de drogas en algunos países africanos como Zimbabue y Sudáfrica.

Este método consiste en extraer sangre de una persona que se haya inyectado drogas para inyectarla en otro cuerpo con el objetivo de rendir las sustancias intravenosas entre los consumidores.

Pero los riesgos no solamente se limitan al intercambio de sustancias entre los cuerpos, pues, aunque todavía no está comprobado, expertos aseguran que esta técnica puede aumentar las probabilidades de contagio de VIH y el SIDA.

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¿Cuáles son los riesgos de esta práctica?

Según la Organización Mundial de la Salud, compartir soluciones de drogas, agujas, jeringuillas u otros objetos para inyecciones contaminadas son uno de los principales factores de riesgo para contraer VIH.

La BBC ya ha reportado la emergencia que se está viviendo en el archipiélago de Fiyi, en la región de Oceanía, en donde el VIH y el sida siguen siendo considerados como una amenaza con brotes que aumentan rápidamente.

Según portavoces internacionales, uno de cada 60 adultos en este archipiélago vive actualmente con el virus, en comparación con uno de cada 167 hace cinco años.

Dicha práctica se ha hecho popular en varias de las zonas más vulnerables en donde el acceso a agujas o jeringas estériles son de difícil acceso. Según un informe de la OMS, en donde se entrevistaron a 56 personas que se inyectan drogas, dos personas aseguraron haber utilizado la técnica bluetoothing mientras que cuatro afirmaron haberlo presenciado directamente.

Pese a que alrededor del mundo ya se han realizado campañas en contra de esta práctica al exaltar los riesgos de la misma y tomando como nicho a grupos juveniles expuestos al consumo de drogas, autoridades de Lesoto han asegurado que dicha práctica “no existe” ante la complejidad de sobrevivir de la misma.

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Panorama general del VIH en el mundo

Según la OMS, esta infección ataca el sistema inmunitario y la fase más avanzada de la enfermedad se denomina como sida. Esta afecta los glóbulos blancos, debilita el sistema inmunitario y facilita el contagio de enfermedades.

Cifras de la entidad revelaron que, para 2014, el 87% de las personas con VIH conocían su estado, el el 77 % recibía TAR y el 73 % tenía la carga vírica suprimida.

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