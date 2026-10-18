Las poblaciones de fauna silvestre disminuyeron un 73 % en 52 años, según informe de WWF

El Informe Planeta Vivo 2026 reveló que el tamaño promedio de las poblaciones de fauna silvestre monitoreadas en el mundo cayó un 73 % entre 1970 y 2022.

Los resultados, publicados por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) también advierte sobre la gravedad de la pérdida de biodiversidad y la necesidad de transformar los sistemas que contribuyen al deterioro de los ecosistemas.

El documento, elaborado a partir del Índice Planeta Vivo de la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL), reúne 35.803 tendencias poblacionales correspondientes a 5.790 especies de vertebrados.

Uno de los datos más preocupantes corresponde a América Latina y el Caribe, región que presenta la mayor reducción promedio en las poblaciones monitoreadas, con un 95%.

Por tipo de ecosistema, las caídas más pronunciadas se registraron en ambientes de agua dulce, con un 85%, seguidos de los terrestres, con un 69%, y los marinos, con un 59%.

Según el informe, la principal amenaza para la vida silvestre es la pérdida y degradación de los hábitats. A esta problemática se suman la sobreexplotación de especies, el cambio climático, la contaminación, las especies invasoras y las enfermedades.

“La pérdida y degradación de hábitats son la amenaza reportada con mayor frecuencia, seguida por la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación, las especies invasoras y las enfermedades. A su vez, estas amenazas son impulsadas por fallas estructurales en los sistemas como el alimentario, energético y financiero”, indica el informe.

La recuperación de especies es posible

A pesar de esta realidad, el informe también reveló que existen algunas señales de recuperación. Cerca de la mitad de las poblaciones incluidas en el índice permanecen estables o muestran una tendencia creciente.

Entre los ejemplos se encuentran los tigres, los elefantes del África austral, los atunes rojos y las tortugas verdes. Estos casos demuestran que las medidas de protección y conservación pueden contribuir a recuperar poblaciones de animales si se mantienen los esfuerzos adecuados.

Kirsten Schuijt, directora general de WWF Internacional, señaló que, aunque “la biodiversidad continúa deteriorándose a un ritmo alarmante, existen razones para la esperanza. El Informe Planeta Vivo 2026 muestra evidencia de que muchas poblaciones de especies están estables o recuperándose y que, para mantener y ampliar estos éxitos de conservación, debemos transformar las industrias y sistemas que impulsan la pérdida de naturaleza. El cambio ya está en marcha. Es momento de acelerar estas transformaciones sistémicas y trabajar en armonía con la naturaleza para construir un mundo más sostenible, equitativo y resiliente”.

¿En qué se basa el problema?

Por otro lado, el informe identifica tres sistemas que desempeñan un papel determinante en la pérdida de biodiversidad: el alimentario, el energético y el financiero.

La producción de alimentos está relacionada con la transformación de hábitats naturales, mientras que el uso de combustibles fósiles contribuye al cambio climático. Por su parte, la financiación de actividades perjudiciales para el medioambiente dificulta la protección de los ecosistemas.

Como alternativas, WWF plantea impulsar energías renovables, promover prácticas agrícolas sostenibles, reducir el desperdicio de alimentos y orientar las inversiones hacia actividades que favorezcan la conservación. También advierte la necesidad de cerrar la brecha anual de financiación para la biodiversidad, estimada en 1,3 billones de dólares.

Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia, destacó la importancia de fortalecer el análisis científico y trabajar junto con aliados para comprender cómo estos sistemas afectan a las especies y cómo pueden convertirse en herramientas para su recuperación.

“En esta versión del informe estamos también resaltando que los esfuerzos para conservar la naturaleza están dando resultados importantes, y que, a partir de objetivos compartidos, aceleración en las acciones y toma de decisiones basada en ciencias y conocimientos, podemos revertir la crisis actual. En este informe analizamos cómo acelerar transformaciones positivas y como pasar de la advertencia a la acción constructiva, convencidos en que podemos y debemos trabajar en armonía con la naturaleza para construir un país y un mundo más sostenible, equitativo y resiliente.”

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Finalmente, la organización hizo un llamado a los gobiernos para cumplir los compromisos internacionales relacionados con la biodiversidad y el cambio climático.

El objetivo es acelerar medidas concretas que permitan frenar la pérdida de naturaleza y construir un modelo de desarrollo más sostenible y resiliente.