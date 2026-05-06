Cuatro elementos innovadores que están revolucionando la industria del maquillaje

El mercado de la belleza se encuentra cambiando día a día por lo que los consumidores están optando por utilizar productos conscientes que vayan de la mano con conceptos como protección, prevención y naturalidad.

El mercado del skincare cada vez más opta por innovar por medio de la creación de sus productos para que dichos procesos integren mayor tecnología y una mejor eficacia.

Cambios dentro de la industria de la belleza

Según ProColombia, la industria está adoptando con mayor fuerza ingredientes de origen vegetal, materiales aprovechados de forma más eficiente y prácticas de producción más transparentes, impulsadas por consumidores que quieren entender qué hay detrás de la fórmula que aplican en su piel.

Un reciente reporte por parte de Mintel Global Beauty & Personal Care 2024 reveló que los consumidores buscan productos más eficientes, con mejores texturas, responsables con el ambiente y adaptados a rutinas rápidas.

Aunque no se note a simple vista, la ciencia de materiales está definiendo qué debe tener un buen producto de skincare, hair care o maquillaje para cumplir con las expectativas del nuevo consumidor latinoamericano.

“En nuestra región, los consumidores buscan productos que funcionen bien en condiciones reales de uso. Desde el punto de vista técnico, eso significa desarrollar fórmulas estables, con una buena experiencia de uso y un desempeño consistente frente al clima, la humedad o las rutinas diarias”, afirmó Thays dos Santos, gerente de Marketing de Dow para América Latina.

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¿Cuáles son los cuatro elementos que están revolucionando la industria?

Según Dow, expertos en la ciencia de materiales, son cuatro los elementos que se encuentran liderando y que marcan la diferencia entre un producto promedio y uno de alto desempeño.

Algunos de estos son productos con texturas avanzadas con materiales de nueva generación que hidratan como las siliconas modificadas y polímeros de alto desempeño.

Otro de los elementos corresponde a aquellos que ofrecen una mayor estabilidad para activos sensibles y fórmulas complejas, los que son responsables con procesos más limpios y aquellos con menos cantidad de agua.