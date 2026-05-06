¿Se está desmoronando el sistema de salud en Colombia? Clínicas y hospitales anunciaron cierres

El sistema de salud en Colombia está enfrentando restricciones en la atención, cierres de servicios médicos y problemas financieros entre entidades prestadoras y aseguradoras.

RELACIONADO Advierten déficit de camas y pacientes que pasan hasta 30 horas esperando atención en Pereira

En este escenario, se han registrado decisiones como la limitación de servicios del Instituto Nacional de Cancerología, así como el cierre de sedes de la Liga contra el Cáncer, Medical Center y la Clínica Corvas en Bogotá, hechos que preocupan.

¿Qué está pasando con el sistema de salud en Colombia?

En la Mesa Ancha de Noticias RCN, el representante a la Cámara Andrés Forero advirtió sobre lo que considera una crisis en aceleración dentro del sistema de salud, señalando efectos directos sobre los pacientes.

Así es. Y lo que vemos es que tristemente se está materializando eso que la exministra, hoy senadora electa del Pacto Histórico, la señora Corcho, decía que era una crisis explícita que se necesitaba supuestamente para que los colombianos entendiéramos la necesidad de una reforma. Y lo que el presidente de la República denominó el chuchuchu, que está terminando afectando es a los colombianos, a los pacientes.

Forero sostuvo que el escenario actual se refleja en cierres de servicios y dificultades de acceso a la atención médica.

Es como un castigo lamentablemente, que implica cómo se cierran servicios de salud en el país, cómo clínicas y hospitales cierran la puerta, por ejemplo, a pacientes, sobre todo en una EPS.

El congresista también señaló que, pese a que la reforma no fue aprobada en el Congreso, algunas de sus dinámicas se estarían aplicando en la práctica en entidades intervenidas.

Hoy por hoy, a pesar de que el Congreso en buena hora frenó la reforma, el gobierno la ha implementado de facto por la vía de los hechos en las EPS intervenidas.

¿Qué pasó con el Instituto Nacional de Cancerología?

Uno de los casos mencionados es el del Instituto Nacional de Cancerología, entidad pública que, según el análisis presentado, ha visto afectaciones operativas tras la intervención de la Nueva EPS.

Vimos cómo el cancerológico le cerró las puertas.

En su intervención, también alertó sobre el crecimiento de las deudas dentro del sistema. Señaló que la cartera de Nueva EPS habría pasado de 36 mil millones a 136 mil millones de pesos, lo que estaría generando dificultades para la operación de instituciones de salud.

Yo lo que veo es que el gobierno induce la crisis y después se lava las manos de manera olímpica.

Por su parte, el exzar anticorrupción Óscar Ortiz describió la situación como un deterioro estructural del sistema de salud.

Este es una metástasis de la dolosa intervención del gobierno para estatizar la salud y devolvernos más de 30 años en la cobertura de un derecho fundamental.

Ortiz también cuestionó la gestión institucional, la rotación de funcionarios y la falta de control en los procesos de intervención, calificando el panorama como preocupante desde el punto de vista administrativo y operativo.

En el debate también se mencionó el modelo de salud del FOMAG, sistema de los docentes, como un posible antecedente de la reforma. Sin embargo, los panelistas señalaron que dicho modelo habría presentado dificultades significativas y un déficit millonario, lo que genera dudas sobre su implementación a mayor escala.