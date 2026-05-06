Consejo de Estado suspende el traslado de usuarios a la Nueva EPS

Katherine Miranda, representante a la Cámara, dio a conocer que el Consejo de Estado suspendió el decreto con el que el Gobierno iba a mover millones de usuarios a la Nueva EPS.

“Una EPS intervenida por el mismo Gobierno y que hoy enfrenta miles de quejas por demoras, falta de medicamentos y fallas en la atención”, afirmó la congresista.

Por medio del decreto 0182 de 2026, se establecía el reajuste en el sistema relacionado con ponerle tope a las EPS en cuanto a usuarios partiendo del tamaño de municipios o departamentos.

En ese orden de ideas, se planteaba el traslado de más de seis millones de afiliados a otras EPS. La polémica se centró en que más de 2.5 millones de personas iban a ser enviadas a la Nueva EPS, una de las más colapsadas.

Miranda precisó en primer lugar que esta EPS iba a quedar con casi 14.2 millones de afiliados, un valor elevado en comparación con las otras. Además, sostuvo que no cumple con los estándares económicas y, muestra de ello, es la intervención por parte del Gobierno que aún se adelanta.

“Nueva EPS ha presentado serias dificultades en la garantía de la prestación de servicios, situación que refleja en los recientes fallecimientos asociados a presuntas fallas en el suministro oportuno de medicamentos”, indicó la demandante.

Con el decreto, esta entidad quedaba con operación exclusiva en 116 municipios distribuidos en Boyacá, Cundinamarca, Santander, Nariño, Bolívar y Tolima.

Dadas las fallas de la Nueva EPS, el Tribunal de Antioquia ordenó la suspensión del traslado de los aproximados 2.6 millones de usuarios.

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