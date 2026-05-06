Avalan preacuerdo de uno de los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe: ¿Quién es?

Harold Daniel Barragán Ovalle fue capturado el 31 de agosto de 2025 en Bogotá. Las investigaciones arrojaron que tuvo responsabilidad en la planeación del magnicidio de Miguel Uribe, ocurrido el 7 de junio del mismo año.

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Estuvo detrás de elegir al adolescente que disparó la Glock modificada que, en este caso, fue alias Tianz, quien ya recibió una condena sancionatoria. Asimismo, dispuso de su casa para hacer reuniones con los otros implicados y participó en videollamadas en las que se impartieron las órdenes para el crimen.

¿Qué rol tuvo Barragán en el crimen?

De igual forma, se supo que entregó información detallada acerca del parque Golfito en la localidad de Modelia, occidente de Bogotá; y se encargó de enseñarle al menor cómo disparar en ráfaga.

Barragán aprovechó que ‘Tianz’ hacía parte de una red de narcomenudeo y tráfico de armas, siendo inclusive uno de sus subordinados. La estructura, además, tiene vínculos con bandas criminales en Caquetá que, se sospecha, son las disidencias de las Farc.

Tras el magnicidio, fue clave para que Elder José Arteaga o alias ‘El Costeño’ estuviese oculto, aunque terminó capturado también en Bogotá.

Nueve capturas y tres condenas

Pues bien, en las últimas horas se supo que un juez avaló el preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Será condenado a 21 años y cuatro meses de cárcel.

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Incluyendo a Barragán, hasta el momento han sido acusadas nueve personas, de las cuales tres ya recibieron condenas. Por un lado, Carlos Eduardo Mora González dispuso de su carro para llevar a ‘Tianz’, utilizando la fachada de conductor de aplicación.

La segunda persona condenada es Katherine Andrea Martínez. Ella recogió la pistola y se la entregó a ‘El Costeño’, quien se la terminó dando al sicario. Su captura se efectuó en Caquetá.

Por último y la condena más importante hasta el momento ha sido la de Simeón Pérez Marroquín, quien reveló que la Segunda Marquetalia ordenó el atentado.