En el mundo hay más niños con obesidad que con bajo peso, según la UNICEF

La UNICEF ha publicado un informe en el que revela que la obesidad se ha convertido en la forma más predominante de malnutrición. En el texto revela que uno de cada diez niños y/o adolescentes, entre los 5 y los 19, años vive con obesidad.

La obesidad, la nueva cara de la malnutrición

El informe señala que, aunque el bajo peso en niños y niñas de 5 a 19 años disminuyó del 13% en el año 2000 al 9,2% en 2025, la obesidad se triplicó en el mismo periodo, pasando del 3% al 9,4%. Actualmente, la obesidad supera al bajo peso en todas las regiones, salvo en África Subsahariana y Asia Meridional.

Los datos más alarmantes provienen de países insulares del Pacífico: Niue presenta un 38% de prevalencia, las Islas Cook un 37% y Nauru un 33%. El cambio en los hábitos alimentarios tradicionales hacia el consumo de alimentos ultraprocesados, baratos y de baja calidad nutricional ha disparado estas cifras.

Consecuencias y llamados a la acción

UNICEF advierte que los entornos alimentarios poco saludables, dominados por productos ultraprocesados y campañas publicitarias agresivas dirigidas a jóvenes, están desplazando el consumo de frutas, verduras y proteínas. Esto no solo compromete el crecimiento físico y cognitivo de los menores, sino que los expone a enfermedades graves como diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardiovasculares.

El organismo insta a los gobiernos a adoptar medidas urgentes. Desde políticas de etiquetado más estrictas y restricciones a la publicidad de comida rápida hasta prohibiciones de venta de ultraprocesados en escuelas, como ya ocurre en México.

Además, alerta sobre el alto costo económico que supondrá la obesidad en el futuro: más de cuatro billones de dólares anuales a nivel global para 2035.

Panorama general del sobrepeso en menores

Según la UNICEF, el sobrepeso y la obesidad afectan el desarrollo, la salud física y mental de los menores por lo que casi 40 millones de niños y niñas menores de 5 años presentan exceso de peso.

Así mismo, las cifras evidencian que el sobrepeso y obesidad representan un riesgo exponencial de desarrollar enfermedades crónicas durante la juventud y vida adulta. Así mismo, la institución recalca que la nutrición adecuada es un derecho fundamental de los menores y adolescentes, pues esto se relaciona con un futuro más saludable.