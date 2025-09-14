CANAL RCN
Salud y Bienestar

En el mundo hay más niños con obesidad que con bajo peso, según la UNICEF

El informe detalla el importante fenómeno que estaría comprometiendo la salud de los menores.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
08:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La UNICEF ha publicado un informe en el que revela que la obesidad se ha convertido en la forma más predominante de malnutrición. En el texto revela que uno de cada diez niños y/o adolescentes, entre los 5 y los 19, años vive con obesidad.

La obesidad, la nueva cara de la malnutrición

El informe señala que, aunque el bajo peso en niños y niñas de 5 a 19 años disminuyó del 13% en el año 2000 al 9,2% en 2025, la obesidad se triplicó en el mismo periodo, pasando del 3% al 9,4%. Actualmente, la obesidad supera al bajo peso en todas las regiones, salvo en África Subsahariana y Asia Meridional.

Los datos más alarmantes provienen de países insulares del Pacífico: Niue presenta un 38% de prevalencia, las Islas Cook un 37% y Nauru un 33%. El cambio en los hábitos alimentarios tradicionales hacia el consumo de alimentos ultraprocesados, baratos y de baja calidad nutricional ha disparado estas cifras.

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura
RELACIONADO

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura

Consecuencias y llamados a la acción

UNICEF advierte que los entornos alimentarios poco saludables, dominados por productos ultraprocesados y campañas publicitarias agresivas dirigidas a jóvenes, están desplazando el consumo de frutas, verduras y proteínas. Esto no solo compromete el crecimiento físico y cognitivo de los menores, sino que los expone a enfermedades graves como diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardiovasculares.

El organismo insta a los gobiernos a adoptar medidas urgentes. Desde políticas de etiquetado más estrictas y restricciones a la publicidad de comida rápida hasta prohibiciones de venta de ultraprocesados en escuelas, como ya ocurre en México.

Además, alerta sobre el alto costo económico que supondrá la obesidad en el futuro: más de cuatro billones de dólares anuales a nivel global para 2035.

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?
RELACIONADO

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?

Panorama general del sobrepeso en menores

Según la UNICEF, el sobrepeso y la obesidad afectan el desarrollo, la salud física y mental de los menores por lo que casi 40 millones de niños y niñas menores de 5 años presentan exceso de peso.

Así mismo, las cifras evidencian que el sobrepeso y obesidad representan un riesgo exponencial de desarrollar enfermedades crónicas durante la juventud y vida adulta. Así mismo, la institución recalca que la nutrición adecuada es un derecho fundamental de los menores y adolescentes, pues esto se relaciona con un futuro más saludable.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

Investigación asocia la marihuana con defectos cromosómicos en los óvulos

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura

Cuidado personal

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?

Otras Noticias

Manchester City

Manchester City vs. Manchester United: fecha, hora y TV del partidazo en Inglaterra

Este fin de semana se llevará a cabo una nueva edición del clásico de Manchester en la Premier League. Prográmese.

Donald Trump

Trump dice estar listo para imponer nuevas sanciones contra Rusia e invita a los miembros de la OTAN a que hagan lo mismo

Tras haberse reunido con el presidente Vladimir Putin en Alaska, Trump dijo estar "muy decepcionado" con los últimos movimientos de Rusia.

Temblor en Colombia

Atención: ¡fuerte temblor se reportó en Colombia a primera hora de este 14 de septiembre de 2025!

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 14 de septiembre de 2025

Resultados lotería

Resultado Lotería de Boyacá hoy 13 de septiembre: número ganador