¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?

El pilates se ha convertido en el ejercicio de moda, elegido por varias celebridades gracias a los múltiples beneficios que ofrece para el cuerpo y la mente.

¿Cuáles son los beneficios de pilates?

El ejercicio de pilates es una disciplina funcional, fortalece todos los músculos del cuerpo, centrándose en los más profundos, según Eleonora Pellegrin, docente certificada en Stott Pilates y entrenadora de Buddyfit.

Estos son algunos de los beneficios que destacan en esta disciplina:

Mejora la postura: Es un gran ejercicio para las personas que tienen posturas incorrectas. Fortalecen el centro neurálgico: Ayuda y controla todos los movimientos del cuerpo. Mejora el equilibrio y la flexibilidad. Ejercicio de rehabilitación: Favorece la recuperación de los músculos tras una lesión y contribuye a fortalecerlos de manera progresiva. Mejora la respiración y la concentración.

¿Cuáles son los tipos de pilates?

Pilates en piso: Este ejercicio se realiza con el cuerpo libre sobre un tapete.

Este ejercicio se realiza con el cuerpo libre sobre un tapete. Pilates Reformer : 'Reformer' se refiere al nombre de la máquina y tiene el objetivo de tonificar, fortalecer y alargar los músculos.

: 'Reformer' se refiere al nombre de la máquina y tiene el objetivo de tonificar, fortalecer y alargar los músculos. Pilates de pared: Consiste en colocar los pies contra la pared para generar resistencia al tiempo que se realizan ejercicios como plancha, sentadillas, entre otros.

¿Por qué Cristiano Ronaldo se ejercita con pilates?

El futbolista mantiene diversos hábitos saludables que le permiten estar en forma y concentrado en sus objetivos.

Desde hace varios años sigue un programa específico de entrenamiento que incluye cinco sesiones semanales de gimnasio, combinadas con prácticas de pilates y natación.